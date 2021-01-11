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Репутация CD Projekt RED изрядно подмочена. Cyberpunk 2077 вызвала целую бурю негатива, которая стала понемногу утихать, но это не значит, что для поляков всё окончилось хорошо. Все проблемы впереди, а тем временем игра перестала приносить большую прибыль, сорвавшись с первого места продаж в Steam. Это значит, что разработчикам придётся доказывать, жизнеспособность проекта, выпустив все необходимые патчи и дополнения даже несмотря на экономическую подоплёку.

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Как стало известно, сегодня действия CD Projekt RED попали на стол к управлению по правам потребителей Польши, являющемуся регулятором в многих спорных вопросах. Пока тон скорее конфиденциальный, а негатива и угроз нет. Ведомство попросило предоставить всю информацию об известных проблемах, а также дорожной карте, позволяющей сделать выводы о том, кода PlayStation 4 и Xbox One смогут получить качественный продукт.

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Польский регулятор обладает обширными полномочиями. Так, если доводы CD Projekt RED будут неубедительны, а изменения чиновникам покажутся незначительными, то студия выплатит штраф в размере 10% от годового дохода. Точных цифр продаж Cyberpunk 2077 мы не знаем. Тем не менее уже в первые дни они перевалили за 13 миллионов, а сама игра оставалось на первом месте почти месяц.

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Ведомство указывает, что многое будет зависеть от желания сотрудничать и скорости, с которой будут вноситься ключевые исправления. И здесь самое время спросить наших читателей: заслуживают ли поляки многомиллионный штраф? Может быть стоит сделать процесс показательным, дабы другие осознали всю серьёзность последствий и не совершали подобных ошибок. А может быть стоит понять и простить, оплатив ещё парочку кривых DLS?