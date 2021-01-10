Видеокарты NVIDIA пропали из магазинов РФ – цены растут, а майнеры купили даже RTX 3090 за 180 тысяч
Несколько дней назад мы изучили предложения видеокарт AMD на российском рынке. Как выяснилось, доступные для покупки модели подорожали в 2.5 раза. Что любопытно, это не останавливает доморощенных майнеров, стремящихся вложить свои кровные в растущую криптовалюту. Эти ребятки раскупили всё, до чего могли дотянуться. Давайте ещё больше углубимся в эту тему, изучив все свидетельства системного кризиса.
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Ниже находятся два скриншота, на которых представлен перечень доступных видеокарт в магазине Регард. Первый относится к AMD, а второй к NVIDIA. Как видите, красные карточки разобрали как горячие пирожки, не оставив вообще ничего кроме Radeon RX 550, на которой ни одна современная игра вообще не запускается. А вот у зелёных пока есть одна модель GeForce RTX 3090 за 189 тысяч, одна GeForce RTX 2080 Ti и парочку GTX 1650. Менее требовательные геймеры могут взять GTX 1050 Ti. На этом всё, ведь ниже идут совсем печальные варианты.
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Если заглянуть на ЯндексМаркет, то там можно найти одну GeForce GTX 1660 SUPER, парочку RTX 2060 и одну RTX 2070 SUPER. Выбор есть из нескольких RTX 2080 SUPER, но стоимость их находится за гранью добра и зла.
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Скорее всего уже через некоторое время заберут и их, несмотря на то, что цены на карточки выросли на 10 тысяч и более. В ближайшее время улучшений ждать не стоит. Даже если криптовалюта упадёт, слишком много геймеров захотят обновить видеокарты, а значит на какое-то время придётся смириться с тем, что у вас вместо GeForce RTX 2070 SUPER стоит старая GTX 750.
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