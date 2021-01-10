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Мы уже писали о том, что видеокарты стремительно пропали из продажи. Проблема в том, что у населения скопилась на руках большая сумма денег. Ещё пять лет назад люди бежали в магазины, сметая с полок телевизоры и бытовую технику. Мир меняется, но кризисы никуда не деваются, а значит народ пытается пристроить свои скудные накопления с учётом новой высокотехнологичной парадигмы, а попросту говоря – в очередную пирамиду.

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Одним из самых простых решений кажется покупка парочки видеокарт. Непрофессионалы надеются на то, что цена криптовалюты продержится несколько месяцев, или даже подрастёт, что позволит не только сохранить, но и приумножить капитал. Проблема в том, что многие из горе-шахтёров основывают свои выводы на явно завышенных показателях, составленных профессионалами, а значит априори обманываются. Не верите? Давайте перейдём к теории.

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Выше можно посмотреть весёлую табличку, которая рассказывает, сколько реально можно заработать на той или иной видеокарте, а также в какой срок можно окупить вложения. Здесь есть несколько проблем. Первая заключается в настройках. При правильной настройке видеокарты методом даунвольтинга можно снизить энергопотребление. Мало того, правильная настройка и поднятие тактовых частот полностью нивелирует проведённую операцию. Итогом станет экономия электричества без вреда для хешрейта.

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Но и это далеко не всё. Проблема в том, что таблица учитывает рекомендованную цену на ту или иную видеокарту, в то время как в реальности она стоит в 2 раза выше. К примеру, здесь описывается прибыльность фермы из 10 карточек GeForce RTX 3060 Ti, стоимостью в 6 000 долларов. Вот только одна такая карточка в РФ стоит 60 000+ рублей, что соответствует 800 вечнозелёным. Если без лишних затрат, то ферма будет стоить около 10 000 против указанных 6 000.

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Увы, но всё, о чём вы прочли выше, лишь вершина айсберга, ведь нужно ещё всё собрать, настроить и терпеливо ждать, надеясь, что через неделю курс Эфира не упадёт до 200 долларов. Всё ещё сложнее, когда вы попробуете вывести честно заработанную криптовалюту, но это уже другая история. Суть в том, что указанные сроки нереалистичны. Это значит, что, вложив 10 000 долларов в систему из 10 GeForce RTX 3060 Ti, вы начнёте уходить в плюс в лучшем случае через год. Или через три года, если криптовалюта обвалится, а ведь ресурс видеокарт не вечен, как и гарантия.

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P.S. Данные приводятся из расчёта прибыльности в 1 000 евро чистыми с фермы при текущем курсе 1 200 долларов за 1 Эфир.