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Ещё в ноябре нам говорили, что с наступлением 2021 года все проблемы с поставками чипов должны решиться. Первой об этом заговорила NVIDIA, столкнувшись с дефицитом графических чипов. Следом за ней AMD выпустила сразу по одной линейке видеокарт и процессоров. Кто виноват в том, что ни того ни другого в магазинах почти нет, нам в данном случае неинтересно. Но одно мы знаем точно: проблема не решена, и сейчас никто даже не решается говорить о том, когда ждать улучшений.

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Уже в понедельник стартует выставка CES 2021, в рамках которой ожидается анонс целого ряда новинок. Как сообщается, AMD планирует показать несколько процессоров, среди которых настольные Ryzen 9 5900 и Ryzen 7 5800, лишённые приставки «ХТ». Ранее инсайдеры уверяли, что в первую очередь нам покажут Ryzen 5 5600, но в последнее время о таком камне ничего не слышно.

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Оба процессора станут полными аналогами старших версий, получив сниженную тактовую частоту на 100 МГц:

Ryzen 9 5900 – 4700 МГц

Ryzen 7 5800 – 4600 МГц

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Кроме того, оба получат ТDP на уровне 65 Вт, что гораздо ниже 105 Вт в старших моделях. Первые партии поступят ОЕМ-производителям. Это значит ожидать такие процессоры в рознице не стоит, по крайне мере вначале. О ценах ничего не известно, так же, как и о народных линейках Ryzen 5 и Ryzen 3 на архитектуре Zen 3.