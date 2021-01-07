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В последнее время мы стали всё чаще слышать о появлении новых видеокарт NVIDIA в российских магазинах. Пока у нас есть доступ только к четырём моделям, которые не способны охватить весь ценовой диапазон, а значит значительная часть потенциальных покупателей находятся за бортом продвинутых графических решений на архитектуре Ampere.

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Что же, согласно последним сообщениям, уже вскоре на нас в буквальном смысле хлынут несколько моделей, каждая из которых займёт свой место в ценовой цепочке. Давайте вначале изучим максимально достоверные источники, которые позволяют сделать некоторые выводы о целой плеяде графических чипов 2021 года.

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Если вы давно не изучили новую информацию о видеокартах NVIDIA, то некоторые модели могут вызвать у вас некоторое удивление. Кроме того, есть целый ряд пропущенных слухов. К примеру, совсем недавно сообщалось, о GeForce RTX 3060 Ultra, которая должна оказаться быстрее версии с приставкой «Ti», но медленнее RTX 3070, получив цену в 449 долларов. Анонс такой видеокарты ожидается уже в январе.

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Всё остальное выглядит логично. RTX 3080 Super позволит получить доступ к 384-битному интерфейсу, по цене ниже 1 000 долларов, в которые будет оценена RTX 3080 Ti. Точно такая же ситуация и с RTX 3070 Super. Сроки пока не называются, поскольку производитель только тестирует инженерные GPU. Особые надежды возлагаются на серию RTX 3050, но сроки её появления в магазинах не уточняются, что может говорить об её выходе не ранее весны 2021 года.