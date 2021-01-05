NVIDIA готовит мощную GeForce RTX 3060 Ultra с 12 Гб памяти – цены и позиционирование
Цена на GeForce RTX 3060 Ti оказалась вполне адекватной, но недоступной большинству пользователей. И дело даже не в том, что купить её по такой стоимости невозможно, а рекомендации NVIDIA начинаются с 40 000 рублей. Просто большинство геймеров предпочитают менее дорогие модели. Вся надежда была на GeForce RTX 3060, которая могла получить цену от 300 долларов, что сделало бы её более доступной.
реклама
Судя по всему, у NVIDIA на этот счёт есть своё мнение. Так, вместо менее производительной карты, мы получим так называемую GeForce RTX 3060 Ultra с 12 Гб видеопамяти GDDR6 (есть мнение, что это будет скоростная GDDR6Х, как у старших моделей), что больше, чем есть у более дорогих RTX 3070/3080. Информация получена благодаря Asus, которая планирует выпустить несколько линеек, в том числе ROG STRIX и TUF Gaming. Заявленная рекомендованная стоимость указана на уровне 449 долларов, что существенно дороже GeForce RTX 3060 Ti, а сама видеокарта разместится чуть ниже RTX 3070.
Asus заявляет, что вариант называемой GeForce RTX 3060 Ultra получит более внушительные характеристики, чем модель RTX 3060 Ti, но точных данных у нас нет. Мало того, никто вообще не ожидал появления такой видеокарты, поэтому даже предполагаемых характеристик никто не может предугадать.
реклама
В источнике указывается, что другие производители могут выбрать вариант Super вместо Ultra, однако это скорее повлияет на брендинг, а не на цену и производительность. Что до выхода менее дорогих видеокарт, то информации по этому поводу пока нет.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила