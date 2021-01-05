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Цена на GeForce RTX 3060 Ti оказалась вполне адекватной, но недоступной большинству пользователей. И дело даже не в том, что купить её по такой стоимости невозможно, а рекомендации NVIDIA начинаются с 40 000 рублей. Просто большинство геймеров предпочитают менее дорогие модели. Вся надежда была на GeForce RTX 3060, которая могла получить цену от 300 долларов, что сделало бы её более доступной.

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Судя по всему, у NVIDIA на этот счёт есть своё мнение. Так, вместо менее производительной карты, мы получим так называемую GeForce RTX 3060 Ultra с 12 Гб видеопамяти GDDR6 (есть мнение, что это будет скоростная GDDR6Х, как у старших моделей), что больше, чем есть у более дорогих RTX 3070/3080. Информация получена благодаря Asus, которая планирует выпустить несколько линеек, в том числе ROG STRIX и TUF Gaming. Заявленная рекомендованная стоимость указана на уровне 449 долларов, что существенно дороже GeForce RTX 3060 Ti, а сама видеокарта разместится чуть ниже RTX 3070.

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Asus заявляет, что вариант называемой GeForce RTX 3060 Ultra получит более внушительные характеристики, чем модель RTX 3060 Ti, но точных данных у нас нет. Мало того, никто вообще не ожидал появления такой видеокарты, поэтому даже предполагаемых характеристик никто не может предугадать.

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В источнике указывается, что другие производители могут выбрать вариант Super вместо Ultra, однако это скорее повлияет на брендинг, а не на цену и производительность. Что до выхода менее дорогих видеокарт, то информации по этому поводу пока нет.