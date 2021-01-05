HUAWEI выпустила финальный список смартфонов, которые получат EMUI 11 – названия и сроки для РФ
Несколько дней назад наши читатели могли ознакомиться с большим списком смартфонов, которые оказались за бортом технического прогресса, а попросту – не получат больше обновлений операционной системы. HUAWEI действует непоследовательно, отказывая аппаратам 2019-х годов, что может создать негативный имидж в глазах потенциальных покупателей, а также тех, кто уже владеет одним из девайсов китайской компании.
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С полным списком можно ознакомиться в нашем материале, ну а мы сегодня порадуем тех, кто оказался среди счастливчиков и сможет рассчитывать на получение прошивки EMUI 11. К сожалению, она будет построена на устаревшей Android 10, но альтернативы нет, поскольку Google запретила использовать более новый ОС. Также известно, что EMUI 11 станет последней операционной системой, построенной на базе Android, поскольку уже в 2001 году десятки смартфонов получат ОС собственной разработки – Harmony OS.
В данном случае мы приводим несколько официальных списков со сроками. Для большинства европейских стран подойдёт одна из региональных таблиц. Россия выделена в отдельный список. Там же можно изучить сроки и статус рассылки. Инсайдеры полагают, что уже к апрелю абсолютно все из представленных аппаратов смогут рассчитывать на выход прошивки, поскольку летом (по другим данным в начале осени) уже стартует обновление до Harmony OS.
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Судя по всему, это все смартфоны, которые HUAWEI планирует обновить до EMUI 11. Если вы не нашли своего телефона, не расстраивайтесь, ведь Harmony OS получит более 40 смартфонов, а значит к концу года у вас всё-таки будет шанс получить быструю и современную операционную систему.
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