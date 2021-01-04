GeForce RTX 3090 продолжает дешеветь – снижение цены на российском рынке составило 20 000 рублей
В последнее время в интернете появляется всё больше прогнозов на тему нарастающего бума майнинга. Нам рассказывают о том, что шахтёры вот-вот раскупят все доступные и недоступные модели, предлагая ознакомиться с тем, сколько можно заработать за год, вложив в бизнес пару десятков тысяч долларов. Между тем, если заглянуть в российские магазины, то можно увидеть, что многие видеокарты находятся в свободном доступе и просто лежат на прилавках.
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Что любопытно, за последнее время цены на некоторые из них существенно упали. Так, если проанализировать статистику ЯндексМаркета, то флагманская GeForce RTX 3090 потеряла в среднем 20 тысяч рублей. Особенно выделяются два модели производства Palit и MSI. Давайте изучим предложения в Регарде.
Первая GeForce RTX 3090 Palit Gaming Pro в данном магазине стоит 154 тысячи рублей. Её тактовая частота полностью соответствует эталонной версии NVIDIA, однако система охлаждения выглядит интереснее, что позволяет надеяться на небольшой разгон.
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Видеокарта производства MSI стоит на несколько тысяч дешевле, но получила не только улучшенную систему охлаждения, но и тактовую частоту в 1785 МГц, что совсем неплохо, учитывая, что перед нами одна из самых дешёвых моделей на рынке.
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Также вы можете посмотреть динамику цен обеих карточек на ЯндексМаркете, что свидетельствует о снижении средней стоимости на немалые 20 тысяч рублей. Будем надеяться, что бум майнинга не состоится, а следом за флагманами начнут дешеветь и менее дорогостоящие видеокарты.
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