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Последние несколько лет мы наблюдаем возрождение процессорного бизнеса AMD. Первыми изменения почувствовали геймеры. Второе поколение Ryzen позволило получить отличную производительность по низкой цене. Вне конкуренции было и третье поколение. К сожалению, цены на поколение четвёртое (5000-я серия) пока разочаровывают, но вся надежда на выход Intel 11-го поколения, ведь уже известно, что новый Core i9-10900K сможет обойти самый мощный 16-ядерный Ryzen 9 5950X.

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Благодаря большому рывку, за последние полтора года AMD смогла отвоевать у Intel в Steam 9%, что стало настоящим рекордом. Ясно, что случилось это не за один день, ведь ситуация улучшалась с каждым месяцем, а проникновение красных чипов было медленным, поскольку геймеры чаще покупают новые видеокарты, чем процессоры. На конце ноября ситуация была такова:

AMD: 26.9%

Intel: 73.1%

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А вот по итогам декабря у нас резкий обвал доли красной команды до 19% с ростом синих до 81%. На первый взгляд ситуация кажется абсурдной, однако после некоторого анализа всё возвращается на свои места. По мнению некоторых экспертов, проблема в одной единственной игре: Cyberpunk 2077. Проект оказался ужасно недружелюбен к процессорам AMD, а патч с исправлением вышел с большим опозданием.

Итоговое падение находится на уровне 30%, что стало самым большим обвалом за месяц. Ясно, что уже в начале февраля нас ждёт корректировка, но это показательно, как ошибки разработчиков и одна массовая игра может повлиять на миллионы пользователей.