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Незадолго перед новогодними праздниками мы видели тестирование процессора Core i9-11900K. Известно, что это будет самый быстрый камень 11-го поколения, который должен вернуть Intel игровую корону, утерянную с выходом Ryzen 5000. Результаты настолько оптимистичны, что новый камушек смог обойти Core i9-10900K на 19%, а также Ryzen 9 5950X на 3% в CPU-Z по одноядерной производительности. А вот по всем ядрам достижение не очень.

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Что же, сегодня перед нами ещё одна версия флагмана от Intel. На этот раз Core i9-11900K работал на тактовой частоте 5.2 ГГц и смог превзойти Ryzen 7 5800X по всем показателям на 6.5%. Кажется, что перед нами настоящий прорыв года. Вот только стоит обратить внимание на TDP, и всё встанет на свои места.

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Так, для Ryzen 7 5800X максимальным показателем TDP является 125 Вт, а вот новый флагман не будет ограничивать себя столь незначительными потребностями, выжимая немалые 250 Вт. Но это только заявленные показатели, поскольку в реальности всё будет ещё больше. Судя по всему, новое поколение процессоров Intel будет горячим. Производительность на 14-нм техпроцессе даётся очень дорого.

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Отметим, что перед нами был разогнанный вариант, тактовую частоту всех ядер которого удалось поднять со штатных 4.8 ГГц до 5.2 ГГц.