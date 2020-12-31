Core i9-11900K оказался на 19% быстрее Core i9-10900K и стал лидером CPU-Z, обходя Ryzen 9 5950X
Известно, что в рамках выставки CES 2021 будет представлено следующее поколение процессоров Intel. Наиболее производительным решением окажется Core i9-11900K. На этот раз синие решили уменьшить количество ядер, сосредоточившись на повышении IPC и внедрении новой архитектуры Cypress Cove. Сегодня появились любопытные результаты, которые позволяют оценить производительность нового флагмана.
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На этот раз перед нами результаты в популярном тесте CPU-Z. Сообщается, что флагман Rocket Lake-S набирает в однопотоке 695.4 балла, что позволило ему обойти 10-ядерный Core i9-10900K на невероятные 19%. И это несмотря на то, что новинка предложит 8 ядер против 20. Ранее нам говорили, что поколение Rocket Lake-S сможет обеспечить двузначный прирост производительности, но не было уточнений, сколько это будет в реальности – 11% или больше двадцати.
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Инсайдеры указывают, что в тесте участвовал один из инженерных процессоров, а значит камень, который поступит в продажу в 1 квартале, будет ещё более впечатляющим. На какой тактовой частоте работал Core i9-11900K, не указывается. В любом случае этого было достаточно, чтобы стать абсолютным лидером, ведь даже 16-ядерный флагман от AMD – Ryzen 9 5950X оказался на 3% медленнее.
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