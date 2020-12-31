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Radeon RX 6800 XT доехала до российских магазинов – цены существенно ниже стартовых продаж

Флагманская Radeon RX 6800 XT уже доступна и стоит значительно ниже, чем это было ещё совсем недавно
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Многие наши читатели запланировали покупку новой видеокарты ещё в середине года. Дело в том, что уже тогда появилась информация о том, что примерно в это время AMD и NVIDIA выпустят новое поколение графических чипов. Как оказалось, планам не суждено было сбыться, ведь вначале нам продавали ограниченное количество моделей по сильно завышенной цене, а после доступных видеокарт вообще не было в наличии.

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Сегодня выбор есть. В российскую розницу завезли и GeForce RTX 3070 и Radeon RX 6800 XT. Первая уже начала приближаться к рекомендованной цене, в то время как вторая всё ещё нечастый гость, и может стать приятным сюрпризом, пусть не под ёлочку, но уж точно приедет к вам на рождественские праздники. Давайте изучим несколько моделей.

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Отметим, что цена на Radeon RX 6800 XT пока далека от рекомендованных 59 990 рублей, но есть энтузиасты, которых это не остановит, ведь Cyberpunk 2077 уже заждался геймеров с мощными видеокартами. Итак, в наличии на Регарде есть три видеокарты, но одна из них стоит уж совсем неприличные 88 400 рубчиков, поэтому мы её рассматривать не будем. А вот модель от Sapphire за 83 тысячи выглядит конкурентно, особенно на фоне того, что GeForce RTX 3080 в продаже нет совсем. Карта отличается хорошим разгоном – 2360 МГц против 2250 МГц в эталонном исполнении и имеет эффективную систему охлаждения. 

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Видеокарта от ASRock слегка дороже, но получила интересный дизайн, который будет радовать своих покупателей при условии правильного системного блока с прозрачными стенками. Максимальная тактовая частота доходит до 2310 МГц, но у вас под рукой три мощных кулера, что позволит выжать их видеокарты ещё добрую сотню мегагерц.

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