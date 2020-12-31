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Первые несколько лет операционная система Windows 10 была относительно стабильной. Многие пользователи уверяли, что она гораздо лучше в этом отношении, чем уходящая «Семёрка». С выходом версии 1903 положение стало меняться, ведь пользователи почувствовали реальные сложности. Это и синие экраны, и сбои в поиске, проблемы с меню «Пуск», вылетающие драйвера и десятки других поломок.

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В октябре стартовала массовая рассылка версии 20H2, которая по умолчанию ставится на компьютеры, как правило, не спрашивая разрешения пользователя. Ранее это приводило к тому, что уже через пару месяцев фрагментация более ранних систем значительно сокращалась. Давайте посмотрим на диаграмму ниже.

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Как видите, более 40% занимает 2004, которая вышла в начале 2020 года. Следом за ней идёт 1909, которая стала доступна в октябре 2019 года с показателем 33%, ну а новая 20H2 за два месяца рассылки установлена на 13% компьютеров. Налицо недоверие пользователей, которые опасаются проблем и не хотят выступать в роли бесплатных тестировщиков.

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По мнению экспертов, 2004 ещё долго будет оставаться лидером. Всё дело в том, что она стала максимально стабильной за последние несколько лет. В ней не было больших нововведений, а значит пользователи не столкнулись с чем-то новым. Microsoft полагает, что Windows 10 должна развиваться. Возможно, они и правы, но развитие не должно сопровождаться ошибками и постоянными глюками.