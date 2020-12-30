GeForce RTX 3070 продолжает дешеветь – стоимость видеокарты в РФ приближается к рекомендованной
Уже несколько месяцев длится марафон погони российских геймеров за видеокартами NVIDIA нового поколения. Стоит отметить, что флагман – GeForce RTX 3090 уже доступен по цене близкой к рекомендованной, но 140 000 – это явно не по карману большинству покупателей. Именно поэтому всё больше энтузиастов смотрит в сторону сверхмощной GeForce RTX 3070. Её официальная стоимость составляет 45 490 рублей, но это эталонная версия, которая в настоящее время на территории РФ недоступна.
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Это не значит, что Новый год пройдёт без хорошей покупки. Так, в Регарде новинку от партнёров NVIDIA уже можно взять от 61 тысячи рублей, что пусть и неидеально, но крайне привлекательно по сравнению с тем, сколько эта карта стоила ещё несколько недель назад.
Наиболее любопытным выбором будет модель от Zotac, которая получила частоты, близкие к эталонным и цену в 61 100 рублей.
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Видеокарта производства Gigabyte поставляется уже с разогнанной частотой до 1770 МГц, что позволит получить преимущество по сравнению с референсными моделями, но стоит это удовольствие уже 62 900 рублей.
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Любителям максимального разгона понравится версия от Palit. Она обладает внушительными 1815 МГц и гигантскими кулерами, которые обеспечивают стабильную работу при высокой производительности.
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Есть и более дорогие видеокарты в серии, но они не обладают таким отличным соотношением между производительностью и ценой.
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