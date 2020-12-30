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В начале следующего года Intel выпустит новую линейку процессоров Rocket Lake-S. Это будет 11-е поколение, которое уже демонстрирует отличную производительность. Так совсем недавно в тесте Geekbench 8-ядерный Core i7-11700К с лёгкостью обошёл 16-ядерный Ryzen 9 5950X по одноядерным показателям.

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Уже известно, что следующим на очереди окажется 12-е поколение Alder Lake-S, которое принесёт гибридную архитектуру построения ядер big.LITTLE. Вчера в сети засветился один из первых инженерников Alder Lake-S, имеющий 16 ядер. Известно, что он работал с 24 потоками. Это поясняется тем, что только 8 больших ядер имеют функцию многопоточности, а остальные способны работать исключительно в однопотоке.

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Уже сейчас по показателю многопоточности данный камень демонстрирует идентичную производительность с Ryzen 5 3600X, однако впереди ещё почти год разработок. А вот ещё один показатель выглядит крайне удивительно. Так, в Geekbench очень странно определил тактовую частоту нового процессора в режиме буста.

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Как видите, программа указывает немыслимые 17.6 ГГц. Эксперты уверяют, что это ошибка, ведь даже 10-нм чипы Intel не способны так сильно разгоняться.