В 2021 году AMD выпустит рекордное количество процессоров – дефицит настольных Ryzen 3000 сохранится
В настоящее время наблюдается острая нехватка процессоров AMD нового поколения. Покупатели разобрали первую партию, которая закончилась очень быстро. Счастливчиков не смутили высокие рекомендованные цены или необходимость переплаты магазинам. Сколько ещё миллионов чипов может проглотить рынок, неизвестно. Недавно появилась информация, что ждать появления массовых поставок осталось недолго. Что же, сегодня у нас небольшая капля дёгтя.
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Как стало известно, AMD монополизировала освободившиеся 7-нм мощности TSMC, которые стали доступны после ухода Apple и Qualcomm. Мало того, тайваньская компания существенно расширила производство, что ещё больше увеличило объём поставок. Если в этот момент вы уже потираете руки в надежде к весне купить себе Ryzen 9 5900Х или хотя бы Ryzen 5 3600Х, то не торопитесь, ведь основная часть уйдёт на чипы для игровых приставок, а больше всего заберёт PlayStation 5.
Инсайдеры уверяют, что поставки процессоров AMD на архитектуре Zen 3 несомненно будут появляться чаще, чем сегодня, но ждать целого потока доступных камней не стоит. Так, не менее 18 миллионов чипов уйдёт только одной Sony, а ведь Microsoft не собирается сдаваться и сделает всё для того, чтобы привлечь внимание потенциальных покупателей.
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