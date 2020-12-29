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Если вы прямо сейчас загляните в магазин электроники, то к своему удивлению обнаружите, что игровая приставка PlayStation 5 там не представлена. Первое, что приходит на ум – это тотальный дефицит полупроводников. Мы начинаем винить во всем Apple, которая выкупила все свободные мощности, кризис и коронавирус. Как выяснилось, всё совершенно иначе, а настоящая проблема кроется в смене социальной парадигмы и предпочтениях большей части взрослого населения.

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Предыдущее поколение игровых приставок вышло 7 лет назад и для многих мальчишек было не по карману, а родители отказывались потакать их увлечениям. Спустя годы дети подросли, а многие из них даже устроились на работу со всеми вытекающими из этого последствиями, говоря проще – у них завелись собственные деньги.

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Согласно последним отчётам, за 4 недели Sony умудрилась отгрузить 3.4 миллиона игровых консолей, а производство идёт с опережением всех графиков, достигнув 10 миллионов к марту. Это абсолютный рекорд за всё 5 поколений PlayStation. Аналитики прогнозируют, что это не решит проблему, ведь желающих купить приставку в разы больше. Последние цифры указывают, что к концу 2021 года японцам удастся собрать не более 18 миллионов консолей.

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Всё это критически мало. Будем надеяться, что планы можно пересмотреть, ведь пока покупателей гораздо больше, чем самих консолей. Аналитики ожидают дефицит, но в сложившихся условиях прогнозировать сложно, ведь ограничивающим фактором выступает злосчастный коронавирус.