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Flash Player доживает последние дни. Некогда один из ключевых элементов интернета уходит со своего поста. В данном случае мы не будем разбирать причины случившегося, поскольку каждый читатель может сделать это самостоятельно. Укажем лишь, что Adobe давно признала проблему своего детища и приступит к блокировке содержимого Flash Player уже 12 января.

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Ещё быстрее от Flash Player откажется Google Chrome, где ПО перестанет работать уже 30 декабря. В этом планет стоит напомнить, что до сих пор существует множество популярных игр в социальных сетях, которые работают исключительно на Flash. Всё осложняется тем, что немногие умеют скачивать специализированные программы, которые позволяют запускать полюбившийся контент без проблем. Ясно одно, в ближайшие дни и недели модераторов социальных сетей ждёт шквал запросов от детей и пожилых людей.

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Буквально недавно ко всем пользователям Windows 8 и Windows 10 обратилась Microsoft. Софтверный гигант просит в кратчайшие сроки удалить из системы саму программу и даже подготовил для этого специализированный патч с небольшой заплатой KB4577586. Специалисты отмечают, что Flash Player содержит множество дыр, а значит даже после отключения ПО в браузере, представляет потенциальную угрозу безопасности.

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В одном из обновлений в январе подобный патч в атематическом порядке удалит Flash Player, но многие наши читатели намеренно не устанавливают обновлений, а значит находятся в группе риска.

Ссылка на патч KB4577586.