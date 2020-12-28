Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Несколько дней назад в сеть попал полный список смартфонов Xiaomi, которые получат абсолютно новую прошивку MIUI 12.5 в следующем году. Предполагалось, что это будет более 80 аппаратов. Пока неясно, так ли это, поскольку китайская компания не даёт комментариев на эту тему. Тем не менее уже сегодня были представлены первые девайсы, для которых выпущена первая бета-версия.

реклама

Отметим, что тестирование пока началось только в Китае. Однако присоединиться к нему могут все желающие, подавшие заявку в Wechat. После этого необходимо перейти на официальный сайт разработчика, оставив там свои данные. Скорее всего вам понадобиться либо глобальный телефон, либо купленный в Китае. Всего в бета-тестировании участвует 21 смартфон. Давайте ознакомимся со списком.

анонсы и реклама ASUS 3070 за копейки в Compeo.ru RTX 3080 по неожиданнейшей цене в Ситилинке Подъехала RX 6800XT Сильноцвет - смотри ЦЕНУ 8-] RX 6800 - цены пошли вниз в Ситилинке Ryzen X8 5800X в XPERT.RU сильно дешевле чем везде RX 6800 и 6800XT в XPERT.RU дешевле чем везде

реклама

Перечень выглядит вполне логично и включает наиболее дорогие устройства, выпущенные Xiaomi в 2020 году. Это вся серия Mi 10, в том числе и Mi 10 Pro, и Mi 10 Ultra. Кроме того, это многочисленные представители серии Redmi K30, а также флагман 2019 года – Mi 9. Приятно, что киотская компания не забыла о популярной серии Redmi K20, а значит его аналог, известный нашим читателям под названием Mi 9T, также получит обновление в первых рядах.

реклама

Немного удивляет участие в тесте довольно старых Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro. Неясно, почему была пропущена восьмая и девятая серия. Также пока неизвестно, на базе какой ОС будет выпущена первая прошивка – Android 10 или 11-й версии. Сообщается, что тестирование продлиться несколько месяцев. Это значит, что первая стабилка появится уже в феврале.