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28 декабря состоится крайне важное событие в мире смартфонов. Так, именно в этот день будет представлен новый смартфон Xiaomi Mi 11 (Mi 11 Pro). Кроме того, именно в этот день будет продемонстрирована абсолютно новая прошивка MIUI 12.5. Наконец, 28 декабря нам покажут первый смартфон на базе нового процессора Snapdragon 888. Что же, как вы понимаете, два последних пункта случатся одновременно с первым, поскольку всё это долгожданный Xiaomi Mi 11.

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Что же, у нас осталось много вопросов, ведь долгое время о разработке прошивки вообще ничего не было известно, а теперь неясно, когда она выйдет, и какие смартфоны будут её поддерживать. На эти два вопроса мы сегодня готовы дать исчерпывающий ответ. Так, инсайдеры уверяют, что MIUI 12.5 получит минимальное количество изменений по сравнению с уже существующей прошивкой. Если не считать того, что большая часть актуальных смартфонов получит одновременно новую версию ОС.

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Это не значит, если у вас сейчас Android 10 на MIUI 12, то вы получите Android 11 на MIUI 12.5. Всё гораздо сложнее, а точных данных на этот счёт пока нет. Известно, что флагманы (Mi 10, Mi 10 Pro, Poco F2 Pro и Redmi K30 Pro), точно получат прошивку на базе Android 11. Что до сроков, то первыми MIUI 12.5 получат аппараты из списка выше. Предположительно, это будет январь 2021 года. Следом пойдут представители новой серии Mi 10T (Mi 10T Pro), а к весне дело дойдёт и до менее дорогих телефонов.

Полный список смартфонов смотрите ниже. Ещё недавно там было 79 аппаратов. Однако, с добавлением Mi 11 и Mi 11 Pro мы имеем 81 телефон. Отметим, что в перечне множество клонов, которые неплохо увеличили общее количество девайсов. Тем не менее многие наши читатели покупают смартфоны на китайских площадках, а значит вполне могут знать эти аппараты под их китайскими названиями. Именно поэтому мы приводим полный список без исключений.

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