Redmi Note 8 Pro продолжает дешеветь – мощный процессор, NFC и 64 Мп камера со скидкой до 3 000 р
Сколько вы знаете смартфонов – долгожителей? На самом деле ответить на этот вопрос крайне сложно, ведь речь не идёт об аппаратах, которые кочуют из рук в руки при помощи вторичного рынка. Большинство может сказать, что это флагманы Samsung или Apple, и ошибётся, ведь мы говорим о народном телефоне, который уже почти 15 месяцев не сходит с чартов продаж по всему миру.
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Redmi Note 8 Pro после более чем года активной жизни остаётся интересен и неплохо продаётся. Ясно, что лучшие деньки народного смартфона прошли, но оставшиеся в продаже девайся ещё могут привлечь к себе внимание тех, кто не гонится за датой выпуска, ориентируясь исключительно на высокую производительность и отличный потенциал.
В настоящее время Xiaomi выводит данный аппарат с рынка. Неясно, идут ли новые партии, но продавцы стараются избавиться от уже существующих товаров, поскольку после Нового года неминуемо придёт десятая серия Redmi Note, а продавать залежалый товар с большим дисконтом никто не хочет. Именно поэтому сейчас самое время поиска скидок. Одно из таких предложений доступно на Ситилинк, где купить Redmi Note 8 Pro можно дешевле на 3 000 рублей.
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Отметим, что сильными сторонами народного смартфона являются: мощный игровой процессор Helio G90T, ёмкий аккумулятор на 4500 мАч оснащённый быстрой зарядкой на 18 Вт, IPS-дисплей размером 6.53 дюйма с сочной цветовой гаммой и NFC. Одним из плюсов модели можно назвать камеру на 64 Мп, ведь она даже сейчас может дать фору большинству телефонов, которые стоят до 25 тысяч рублей. Перед нами максимальная версия – 6/128 Гб памяти.
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