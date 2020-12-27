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Совсем недавно наши читатели могли ознакомиться со списком смартфонов Xiaomi, которые получат новую прошивку MIUI 12.5 в 2021 году. Как оказалось, китайский производитель на этот раз решил порадовать максимальное количество пользователей, поскольку обновление поступит на 81 отдельный смартфон. Однако, у многих читателей возник справедливый вопрос: на базе какой операционной системы выйдет эта прошивка? Сегодня мы это выясним.

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Итак, ниже находится список из 46 телефонов Xiaomi, которые на момент выхода MIUI 12.5 получат Android 11. Как видите, это далеко не 81 устройство, а значит остальные будут обходиться устаревшей версией Android 10. В таблице можно увидеть не только общее количество подобных аппаратов, но и на какой стадии обновления они находятся. К примеру, Mi 10 Pro и Mi 10 уже получили даже российскую версию на базе новой операционки, так же, как Poco F2 Pro. Кроме того, в ближайшее время в продажу поступят два девайса Mi 11 и Mi 11 Pro, которые также получат новую ОС, что увеличивает общее количество телефонов до 48.

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Есть несколько аппаратов, которые имеют стабильную бета-версию по всему миру или только в Китае, но большинство находятся либо на стадии открытого бета-теста, либо ещё тестируются программистами Xiaomi. Инсайдеры сообщают, что все указанные в перечне смартфоны точно получат Android 11, но сделают это в разное время.

Судя по всему, китайская компания не будет торопиться, ведь гораздо проще выпустить Android 11 на MIUI 12.5, чем отдельно только операционную систему, а потом прошивку. Что до сроков, то они примерно совпадают с началом рассылки в прошлой теме (февраль-март). Так, первыми прошивку получат телефоны, находящиеся на стадии открытого бета-теста. После девайся, тестирование обновления для которых уже идёт. Все остальные – в конце первого квартала 2021 года. Сроки могут сдвинуться. Не стоит забывать, что в мире всё ещё бушует коронавирус, а значит возможности компаний весьма ограничены.

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