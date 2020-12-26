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В 2016 году Microsoft официально завершила миграцию со старой Windows 7 на новую Windows 10. На тот момент сделать это можно было несколькими способами, среди которых наиболее распространённым стало использование утилиты под названием Media Creation Tool. Важно упомянуть, что речь идёт об исключительно лицензионной системе, поскольку при активации вам обязательно понадобиться ключ.

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Как оказалось, способ до сих пор работает, что позволяет всем легальным пользователям старой доброй Windows 7 перейти на новую операционную систему абсолютно бесплатно. Как это обычно бывает, о таком способе знают далеко не все. Особенно это будет актуально для малого бизнеса в период эпидемии коронавируса. Давайте подробно остановимся на том, как вам уже сегодня получить новую ОС и никому ничего не платить.

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Скачать специальную программу Media Creation Tool, кликнув на кнопку «Скачать средство сейчас».

Запустить утилиту и выбрать пункт «Обновить этот компьютер сейчас».

Принять все условия лицензионного соглашения.

Выбрать один из вариантов, от чистой установки, до сохранения настроек, программ и личных данных.

После полной установки и автоматической настройки активируйте Windows 10 при помощи ключа от Windows 7. Это можно сделать как при первой загрузке ОС, так и позднее.

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Отметим, что наиболее оптимальным вариантом считается чистая установка. Лучше перекинуть все необходимые файлы на другой диск. Это позволит вам получить максимально быструю систему, в которой не осталось мусора от многолетнего использования старой ОС. Кстати, в настоящее время на вторичном рынке находится множество крайне дешёвых лицензионных ключей для Windows 7. Это не ОЕМ-версии, которые привязываются к вашему оборудованию. Это выгодный и простой способ обновить весь парк машин на «Десятку».