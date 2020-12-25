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Крупная российская сеть электроники сообщила о прибытии большой партии PlayStation 5 к Новому году

Отличные новости для тех, кто планировал купить игровую приставку к Новому году
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Дефицит полупроводников сильно ударил по крупным производителям процессоров и видеокарт. Кремниевые пластины, изготовленные по 7-нм техпроцессу, разбирают с невероятной скоростью. Процессоров Ryzen 5000-серии и видеокарт Radeon RX 6000 в продаже нет от слова совсем. А ведь именно AMD ответственна за выпуск чипов для игровых приставок Sony нового поколения.

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Консоли исчезли из продажи в первый же день и практически не заглядывали к нам на огонёк. Недавно с отличной новостью выступил крупный ритейлер М.Видео. Как сообщается, прямо перед Новым годом ожидается большой завоз приставок. Что немаловажно, стоимость будет точно соответствовать рекомендованной производителем: 46 990 рублей за обычную модель PlayStation 5 и 37 990 за Digital Edition. 

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Дополнительно указывается, что большинство предзаказов отправлены по адресам. В настоящее время есть сложности с доставкой в регионы, поскольку курьерские службы и так перегружены. Однако к Новому году 99% заказов будут доставлены геймерам, которые смогут во время праздников побаловать себя любимыми играми. 

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Отдельно, руководство М.Видео просит не платить перекупщикам, а дождаться официальных поставок. Сколько точно консолей PlayStation 5 прибудет, в сообщении не указано. 

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