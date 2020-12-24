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Intel разрешит разгонять память на всех процессорах 11-го поколения даже на бюджетных материнках

Данное решение способно существенно ускорить даже бюджетные процессоры Intel
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15
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О процессорах Intel 11-го поколения мы знаем уже немало. Согласно последним сведениям, они получат немалый прирост IPC в одноядерных задачах, что позволит повысить их привлекательность для геймеров. К примеру, попавший в руки к энтузиастам инженерник Core i7-7700, обходит Core i7-10700 более чем на 10%, имея гораздо меньшие тактовые частоты. Что любопытно, инсайдеры упрямо утверждают, что камни семейства Rocket Lake-S получат более высокие тактовые частоты, чем текущее поколение.

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Но и это не самые лучшие новости на сегодня. Представьте себе такую ситуацию: вы купили мощный процессор Intel, например, Core i7-10700K, однако сэкономили по незнанию на материнской плате. Это значит, что вместо флагманского чипсета Z490, там в лучшем случае В460 – неплохая плата, но никакого разгона добиться не удастся. Точно такая же ситуация и с камнями без литеры «К», которые вообще не разгоняются ни на каком чипе. 

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Если обратиться к последним утечкам, то становится ясно, что 11-е поколение получит функцию разгона памяти даже на чипсете B560, который идёт на замену B460. Как оказалось, энтузиаст смог разгонять память до немалых 4133 МГц, что доступно только на флагманских материнских платах. Если Intel откроет доступ к этой функции на бюджетных чипсетах и процессорах без литеры «К», то новые камни смогут получить дополнительный буст за счёт простых манипуляций в BIOS, где будут уже доступны все необходимые профили для разгона. 

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ACDCOVER
21:12
Посмотрим на тебя :) АМД уже выбивает 800 попугаев сегодня. Когда интел наберёт хотябы 700 попугаев - АМД будет показывать 1500 попугаев. lol.
Инженерный образец Rocket Lake-S опережает Core i7-10700K, но проигрывает Ryzen 7 5800X
Александр Петросян
21:09
на з490 будет работать рокет лейк... Завтра банкиры из Лондона сделают рубль 300 за бакс, что ты пойдёшь делать? Вот такими манипулировать как на скрипке можно... купи золота, биткоина раз не веришь в...
Intel разрешит разгонять память на всех процессорах 11-го поколения даже на бюджетных материнках
Владимир Кукуев
21:08
Кому он нужен с таким дохлым процессором🤦
Ожидаемые характеристики Samsung Galaxy A72 4G: Snapdragon 720G и 8 ГБ ОЗУ
MriS
21:08
И сейчас есть доски на b460 дороже z490 ))
Intel разрешит разгонять память на всех процессорах 11-го поколения даже на бюджетных материнках
32.50
21:06
я про 590) а что не так с ценами? и так наблюдается недотстаок производственных мощностей. рубль только "укрепляется", на рекомендованные цены все клали болт... так что xD
Intel разрешит разгонять память на всех процессорах 11-го поколения даже на бюджетных материнках
Александр Петросян
21:06
Как там киберпанк идёт райзене расскажи лучше и почему их сливают массово за гроши лишь бы избавится? https://www.youtube.com/watch?v=escD0NLE3lM&t=44s Рынок лучше всех знает и рынок говорит мне что р...
Intel разрешит разгонять память на всех процессорах 11-го поколения даже на бюджетных материнках
Dorga
21:06
Интел только через 10 лет узнала, что кэш это тема. Но жаль что на игры в основном нужен L1.
4-ядерный Core i7-11370H сравнялся с 6-ядерным Ryzen 5 5600H в многопоточном тесте Geekbench
Александр Петросян
21:04
где ты эти цены высрал? 20к топовая мать стоит на з490, за 50к это рампага идёт.
Intel разрешит разгонять память на всех процессорах 11-го поколения даже на бюджетных материнках
32.50
21:03
теперь B560 будет стоить как Z490, а за Z590 придется выложить около 50к. такой лакомый кусок никто не пропустит мимо.
Intel разрешит разгонять память на всех процессорах 11-го поколения даже на бюджетных материнках
Александр Петросян
21:02
Единственный нормальный.. кара вечная им, верно!)
Intel разрешит разгонять память на всех процессорах 11-го поколения даже на бюджетных материнках
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