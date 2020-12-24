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О процессорах Intel 11-го поколения мы знаем уже немало. Согласно последним сведениям, они получат немалый прирост IPC в одноядерных задачах, что позволит повысить их привлекательность для геймеров. К примеру, попавший в руки к энтузиастам инженерник Core i7-7700, обходит Core i7-10700 более чем на 10%, имея гораздо меньшие тактовые частоты. Что любопытно, инсайдеры упрямо утверждают, что камни семейства Rocket Lake-S получат более высокие тактовые частоты, чем текущее поколение.

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Но и это не самые лучшие новости на сегодня. Представьте себе такую ситуацию: вы купили мощный процессор Intel, например, Core i7-10700K, однако сэкономили по незнанию на материнской плате. Это значит, что вместо флагманского чипсета Z490, там в лучшем случае В460 – неплохая плата, но никакого разгона добиться не удастся. Точно такая же ситуация и с камнями без литеры «К», которые вообще не разгоняются ни на каком чипе.

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Если обратиться к последним утечкам, то становится ясно, что 11-е поколение получит функцию разгона памяти даже на чипсете B560, который идёт на замену B460. Как оказалось, энтузиаст смог разгонять память до немалых 4133 МГц, что доступно только на флагманских материнских платах. Если Intel откроет доступ к этой функции на бюджетных чипсетах и процессорах без литеры «К», то новые камни смогут получить дополнительный буст за счёт простых манипуляций в BIOS, где будут уже доступны все необходимые профили для разгона.