Процессоры Intel 11-го поколения могут получить внушительный прирост IPC – от 15% между поколениями
В последние несколько дней мы стали видеть всё больше сведений о новых процессорах Intel 11-го поколения Rocket Lake-S. Так, в сети несколько раз засветился флагманский Core i9-11900К, демонстрирующий крайне спорные результаты. Инсайдеры сообщали, что перед нами ранние инженерники, оценивать производительность которых стоит с большой натяжкой, ведь в реальности тактовые частоты будут выше.
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Сегодня появилась любопытная информация о том, что некий удачливый китаец где-то раздобыл по сходной цене три инженерных камушка Intel: Core i9-11900K ES, Core i9-11900 ES и Core i7-11700 ES. Называются фантастические цены, не имеющие ничего общего с реальностью, поэтому эту часть сообщения мы обсуждать не будем, а вот итоги тестирования Core i7-11700 в Cinebench R20 крайне показательные. Давайте вначале посмотрим на результат.
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529/4672 балла в одноядерных и многоядерных тестах соответственно. А теперь сразу же посмотрите на табличку ниже, там указаны средние показатели по нескольким процессорам.
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Как видите, Core i9-9900К набирает 500/4924 балла. Так как Core i7-11700 работал не в полную силу, то, скорее всего, в многоядерных задачах он ещё прибавит до 4800-4900, так же, как в одноядерных, пару десятков баллов. Что важно, уже сейчас новый 8-ядерник демонстрирует на одном ядре внушительные показатели. Всё это значит, что 11-е поколение Intel нацелено именно на одноядерные задачи, оставив многоядерные на уровне поколения 10-го или даже немного меньше, чем демонстрирует текущий флагман – Core i9-10900К.
Всё ещё любопытнее, если взглянуть на то, как мало продвинулись процессоры Intel за последние годы именно по одноядерным показателям. Так, между Core i7-8700К и Core i7-10700 всего 10 баллов. Сейчас же мы видим прирост в 40 баллов только на инженерном варианте, что обещает нам действительно большой рост IPС.
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