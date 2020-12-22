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Core i9-11900 продемонстрировал низкий уровень производительности, уступив Core i7-10700К в C.R15/20

Очередной тест нового 8-ядерного Core i9-11900 подтвердил наши опасения о его низкой производительности
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Совсем недавно мы видели тесты нового процессора Core i9-11900К в CPU-z, где ещё не вышедший камень уступил 10-ядерному Core i9-10900К в многоядерных тестах внушительные 40%. Что же, сегодня у нас ещё один 8-ядерник и новые тесты, которые снова демонстрируют крайне низкий уровень его производительности.

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Стоит отметить, что протестированный Core i9-11900 имел тактовую частоту 4.4 ГГц, что меньше, чем будет у финальной модели, однако отставание таково, что даже сложно представить, каким образом удастся наверстать такую пропасть только за счёт повышения тактовой частоты на 800 МГц. Итак, в Cinebench R20 Core i9-11900 получил 4672/529 баллов, что уступает даже показателям Core i7-10700К, не говоря уже о более мощном 10-ядернике, на место которого и должен будет заступить новый камень.

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В Cinebench R15 результат 1912/217 баллов, что так же соответствует уровню Core i7-10700К, но никак не флагманского камня. А вот в CPU-z новинка получила всего 590,3/5121,7 балла, что даже хуже, чем было в прошлый раз. Будем надеяться, что у Intel спрятан в рукаве туз, а иначе нам придётся смотреть на завышенные цены на процессоры AMD Ryzen как минимум до 2022 года. Что до показателей TDP, то протестированный чип укладывается в ранее заявленные 125 Вт, но это на тактовой частоте 4.4 ГГц. 

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