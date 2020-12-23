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2020 год выдался непростым, и дело даже не в коронавирусе, ведь, по словам аналитиков, полупроводниковая отрасль на пороге сильнейшего дефицита за всю историю. Современных чипов не хватает, а главным потребителем становятся самые богатые компании, готовые за право получения самой высокотехнологичной продукции платить крупные суммы. Расклад на 2021 года уже известен: 80% всего 5-нм кремния TSMC выкупила Apple. Оставшиеся забрала Qualcomm и несколько других компаний. Это значит, ни NVIDIA, ни AMD ничего не светит.

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Если вы загляните в компьютерные магазины, то увидите, что там почти нет видеокарт GeForce RTX 3000-й серии и совсем нет Radeon RX 6000. Они могли бы стать отличным драйвером развития, но через неделю 2021 год, а мы пока даже не знаем, улучшится положение или нет. Тем не менее лидер у нас есть. Давайте посмотрим на таблицу ниже, демонстрирующую реальную ситуацию на примере самой большой игровой платформы Steam.

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Весь 2020 год AMD вела откровенно пассивную политику на рынке видеокарт. Кроме новой серии, которая так и не попала на полки магазинов, вышла Radeon RX 5600, оказавшаяся самым большим неудачником года. Мы с вами не будем заглядывать в следующие 10 позиций, поскольку только одна GeForce RTX 2060 продалась тиражом больше, чем модели с 11 по 20 позиции вместе взятые.

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А вот по общему количеству видеокарт, в первой двадцатке засветились две красные подружки. Это: Radeon RX 570 и Radeon RX 580, которые на рынке уже несколько лет. Обе за прошедший год практически никак не изменили свои показатели, поскольку их производство давно остановлено. Судя по всему, начало года будет ещё более печальным. Ведь производство GeForce RTX 2000-й серии почти остановлено, а у красных даже нечем заполнить появившуюся нишу.