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Только вчера цена Биткоина пробила границу в 20 000 долларов, прочно закрепившись на отметке 20 600. На этот счёт ходило множество спекуляций, самая популярная из которых касалась так называемых качелей, когда уже в ближайшее время курс должен резко обрушится. Что же, судя по всему, ещё не все те, у кого под подушкой спрятаны деньги на чёрный день, вложили их в криптовалюту. Давайте разбираться в происходящем.

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Сегодня Биткоин снова ставит рекорды, также как и вчера, а значит пока ничего экстраординарного не случилось. Цена доходит до 23 600. Что любопытно, впервые в истории объём торгов за сутки превысил 1 миллиард долларов. Это говорит об огромном кредите доверия среди обычных людей по всему миру, судорожно ищущих способ сохранить свои накопления.

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На фоне этого у нас есть два прогноза:

Популярный писатель и автор книг (в том числе бестселлера «Богатый папа, бедный папа») Роберт Кийосаки заявил, что к 2021 году цена на Биткоин дойдёт до 50 000 долларов.

А вот крупный эксперт и глава инвестиционной компании Guggenheim Partners Скотт Майнерд твёрдо уверен, что в 2021 году цена Биткоина пробьёт 400 000 долларов. Мало того, это он сказал не у себя в блоге, а в прямом эфире Bloomberg. По мнению Скотта, справедливая цена первой криптовалюты не может быть меньше указанной им стоимости.