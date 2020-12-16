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17 декабря 2017 года Биткоин достиг невероятной стоимости на уровне 20 052 доллара. После этого последовало затяжное пике, в ходе которого первая цифровая валюта опустилась ниже 4 тысяч в 2019 году. На тот момент криптовалютные критики с радостью потирали руки, с пренебрежением глядя на тех, кто предрекал рост до миллиона долларов. После этого Биткоин пережил несколько взлётов и падений, но постоянно и целенаправленно двигался вверх.

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Сегодня преодолён исторический рекорд, ведь впервые цена криптовалюты превысила ту, что была 17 декабря 2017 года. Отметим, что несколько дней назад цифровая валюта поднималась выше 20 тысяч, но неминуемо откатывалась за короткий срок. В настоящее время Биткоин торгуется на уровне 20 682 доллара, стабильно удерживаясь выше 20 тысяч весь биржевой день.

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Неясно, что будет дальше, ведь криптовалюта может вновь обрушиться, а может продолжать рост. Отметим, что подобная ситуация вызывает опасения относительно ажиотажного спроса на видеокарты, ведь вместе с Биткоином поднимаются все остальные цифровые валюты. Если рост не остановится, то Эфир и Монеро станут настолько прибыльными, что даже завышенные цены на видеокарты не остановят настоящих шахтёров.