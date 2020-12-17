Radeon RX 6800 XT оказалась неиграбельна в Watchdogs Legion – 25fps vs 59fps на RTX 3080 от Wccftech
Видеокарты Radeon 6000-й серии позволяют получить высокую производительность в большинстве игр. Запасы чипов оказались настолько малы, что встретить их в продаже крайне сложно, но это не значит, что так будет всегда, ведь рано или поздно AMD решит все проблемы с дефицитом. Это значит, что многие потенциальные покупатели видеокарт хотят знать, стоит ли брать одну из новых моделей в будущем. Что же, сегодня у нас крайне противоречивые выводы.
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Итак, ребята с ресурса Wccftech решили как следует изучить потенциал новой серии, от Radeon RX 6800 до Radeon RX 6800 XT. Вначале мы предлагаем вам ознакомиться с результатами в разрешении 2К без активации трассировки лучей. Сверхмощная Radeon RX 6900 XT по непонятным причинам в тестировании не значится. Вполне вероятно, что её сложно достать даже ребятам из Wccftech.
Как видите, Radeon RX 6800 XT обходит своего главного конкурента GeForce RTX 3080 с разрывом в 8%. Это неплохой задел на будущее, который гарантирует отличную производительность. Вполне неплохо себя чувствует и RX 6800, которая обходит RTX 3070 с разрывом в более чем 10%.
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А вот с после активации трассировки лучей все переворачивается с ног на голову. Если в 2К ситуация ещё не такая критичная, то в 4К с работающей технологией DLSS 2.0 от NVIDIA, видеокарты красной команды откровенно пасуют. Разрыв доходит до 2-кратных показателей, что неприемлемо. Ясно, что с выходом аналогичной технологии от AMD дела у Radeon RX 6800/XT пойдут на лад, но пока всё крайне печально.
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