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Несмотря на то, что процессоры AMD с поддержкой интерфейса PCIe 4.0 появились больше года назад, производители не торопятся выпускать накопители, способные раскрыть его высокий потенциал. Всё дело в том, что большая часть покупателей всё ещё предпочитает процессоры Intel. Что же, судя по всему, сезон быстрых твердотельных накопителей открыт.

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Новый накопитель Optane SSD P5800X станет самым быстрым на планете с поддержкой интерфейса PCIe 4.0. Он способен работать на скорости 7.2 Гб/с, обеспечивая до 4.6 млн операций ввода-вывода в секунду. Ещё более впечатляет выносливость накопителя, оказавшаяся на 67% больше P4800X. Это значит, что Intel выпустит не только самый быстрый, но и самый надёжный накопитель.

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Диски будут выпускаться в форм-факторе U.2 с минимальной ёмкостью 400 Гб. Максимальный объём сможет достигать 3.2 Тб. Что любопытно, при максимальной нагрузке скорость Optane SSD P5800X сможет достигать невероятных 8 Гб/с, что недоступно ни для одного накопителя на рынке. Есть мнение, что накопитель сможет превзойти теоретический предел скорости PCIe 4.0, превосходя в 3.7 раза все диски предыдущего поколения по показателю смешанных случайных рабочих нагрузок.

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Выход накопителя Optane SSD P5800X должен совпасть с началом продаж процессоров Rocket Lake и материнских платах на чипсетах 500-й серии.