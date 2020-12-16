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Уже известно, что в начале 2021 года в продажу поступит новое поколение процессоров Intel Rocket Lake. На этот счёт есть различные мнения, часть из которых обещает большой рывок в производительности. Согласно последним слухам, процессоры мы увидим ещё нескоро, а вот материнские платы прибудут раньше.

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Сообщается, что 11 января будут представлены материнские платы Intel на чипсетах Z590, B560 и H510. Точных сроков их поступления в продажу нет, но это будет точно раньше, чем к нам на огонёк заглянут процессоры 11-го поколения. На этот раз всё упрощается тем, что материнские платы совместимы с текущим поколением процессоров, а значит покупатели новых компьютеров смогут собрать готовую систему на базе новых материнских плат уже в начале года.

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А вот ждать процессоры придётся до марта. Точных сроков анонса нет. Судя по всему, Intel не хочет повторения дефицита, желая выпустить достаточное количество камней для полномасштабной атаки на AMD. Неясно, не будет ли уже поздно, ведь за первые несколько месяцев красные смогут не только наладить поставки, но и добиться стабилизации цен, приблизив их к рекомендованным на основных рынках.

Напомним, новые чипсеты принесут поддержку интерфейса PCIe 4.0. Судя по всему, он будет активен только на процессорах Rocket Lake, но точной информации на этот счёт пока не поступало.