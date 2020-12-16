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Xiaomi снова внесла путаницу в сроки выхода собственных прошивок, а также в их очерёдность. Совсем недавно всё казалось просто: до весны 2021 года происходит обновление всех актуальных смартфонов до Android 11, а после к лету эти и другие новые аппараты переводят на MIUI 13. Внутренняя кухня китайской компании находится под большим замком, но уже ясно, что вместо новой прошивки мы увидим MIUI 12.5, которая появится уже в начале года.

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Судя по всему, Xiaomi не собирается решать проблемы с последовательностью, начав выпускать прошивки и новую версию ОС параллельно друг другу. Как это скажется на сроках, мы пока сказать не можем, однако ничего хорошего такой подход владельцам телефонов не сулит.

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Отметим, что долгое время никаких новостей о разработке Android 11 не подступало, а сейчас инсайдеры просто атакуют нас полезной информацией. Так, совсем недавно стало известно о решении выпустить новую ОС на смартфоны серии Redmi Note 8, включая версию с приставками «Pro» и «Т». Все они находятся на стадии внутреннего тестирования, но оно началось, а значит лёд тронулся.

Сегодня появились ещё более интригующие сведения, как оказалось, Android 11 получат ещё три смартфона серии Poco, а именно: Poco C3, Poco M3 и Poco M2. Эти три аппарата раньше не фигурировали в списке, а значит он пополнился на три пункта, составив 49 аппаратов на данный момент. Это не 78 девайсов, которые получат MIUI 12.5, но точно лучше, чем у многих производителей, с трудом выпускающих обновления на смартфоны годичной давности. Относительно сроков известно, что рассылка уже началась. В первую очередь Android 11 доступна китайским пользователям флагманов. А вот европейские версии прибудут не раньше января. В праздники уже никто ничего глобального не выпустит.

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