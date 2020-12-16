Xiaomi назвала 49 смартфонов, которые получат Android 11 в 2021 году – полный список и сроки
Xiaomi снова внесла путаницу в сроки выхода собственных прошивок, а также в их очерёдность. Совсем недавно всё казалось просто: до весны 2021 года происходит обновление всех актуальных смартфонов до Android 11, а после к лету эти и другие новые аппараты переводят на MIUI 13. Внутренняя кухня китайской компании находится под большим замком, но уже ясно, что вместо новой прошивки мы увидим MIUI 12.5, которая появится уже в начале года.
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Судя по всему, Xiaomi не собирается решать проблемы с последовательностью, начав выпускать прошивки и новую версию ОС параллельно друг другу. Как это скажется на сроках, мы пока сказать не можем, однако ничего хорошего такой подход владельцам телефонов не сулит.
Отметим, что долгое время никаких новостей о разработке Android 11 не подступало, а сейчас инсайдеры просто атакуют нас полезной информацией. Так, совсем недавно стало известно о решении выпустить новую ОС на смартфоны серии Redmi Note 8, включая версию с приставками «Pro» и «Т». Все они находятся на стадии внутреннего тестирования, но оно началось, а значит лёд тронулся.
Сегодня появились ещё более интригующие сведения, как оказалось, Android 11 получат ещё три смартфона серии Poco, а именно: Poco C3, Poco M3 и Poco M2. Эти три аппарата раньше не фигурировали в списке, а значит он пополнился на три пункта, составив 49 аппаратов на данный момент. Это не 78 девайсов, которые получат MIUI 12.5, но точно лучше, чем у многих производителей, с трудом выпускающих обновления на смартфоны годичной давности. Относительно сроков известно, что рассылка уже началась. В первую очередь Android 11 доступна китайским пользователям флагманов. А вот европейские версии прибудут не раньше января. В праздники уже никто ничего глобального не выпустит.
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