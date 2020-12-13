Xiaomi назвала 78 смартфонов, которые получат MIUI 12.5 в 2021 году – сроки и полный список
Ещё несколько недель назад инсайдеры сообщали, что в начале 2021 года нас ждёт выход следующей версии прошивки MIUI 13. Неясно, что повлияло на планы Xiaomi, но сейчас точно известно, что ни о какой MIUI 13 речь не идёт, а всех владельцев смартфонов китайской компании ждёт MIUI 12.5. Это значит, что вместо множества новых функций мы получим косметические обновления интерфейса и минимальные изменения в программном обеспечении.
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Неясно, как это будет соответствовать графикам рассылки Android 11, ведь прямо сейчас идёт активное тестирование новой ОС на десятки аппаратов Xiaomi. Сведений по этому поводу пока нет, но они ожидаются ближе к официальному релизу. А пока давайте изучим некоторые подробности. Так, будет выпущено пять различных вариантов для каждого из регионов.
- Китай (CN)
- Global (MI)
- Европа (ЕС)
- Индия (IN)
- Индонезия (ID)
- Россия (РУ)
При этом уточняется, что на этот раз обновление будет проходить одновременно для всех стран, а не по нисходящей: от Китая к Европе и России. Названия содержатся в таблице в самом конце материала. Первым телефоном, который получит обновлённую прошивку, станет Mi 11. Данный аппарат ожидается в начале 2021 года. До конца первого квартала на MIUI 12.5 смогут рассчитывать флагманы 2020 года: Mi 10T Pro, Mi 10T, Mi 10 Pro и многие другие. Серии Redmi Not и Redmi получат прошивку по остаточному принципу, начиная с восьмой серии, а вот относительно серии Poco сведения противоречивы. Новые аппараты обновятся раньше, в то время как Poco F1 чуть позднее. Прошивка MIUI 13 ожидается к концу года.
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