Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Xiaomi назвала 78 смартфонов, которые получат MIUI 12.5 в 2021 году – сроки и полный список

Изучаем полный список и сроки обновления смартфонов Xiaomi до новой прошивки MIUI 12.5
[ ] для раздела Блоги
+
2080 Super за копейки в Регарде. Таких цен еще не было
Обвал цен на RTX 3070 - слив по ценам 3060 в Ситилинке
<b>!!! 3060 Ti дешевле всех в Compeo.ru</b>
-9000р на RTX 3060 Ti в Ситилинке
Еще одна RTX 3060 Ti со скидкой в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Ещё несколько недель назад инсайдеры сообщали, что в начале 2021 года нас ждёт выход следующей версии прошивки MIUI 13. Неясно, что повлияло на планы Xiaomi, но сейчас точно известно, что ни о какой MIUI 13 речь не идёт, а всех владельцев смартфонов китайской компании ждёт MIUI 12.5. Это значит, что вместо множества новых функций мы получим косметические обновления интерфейса и минимальные изменения в программном обеспечении. 

реклама

Неясно, как это будет соответствовать графикам рассылки Android 11, ведь прямо сейчас идёт активное тестирование новой ОС на десятки аппаратов Xiaomi. Сведений по этому поводу пока нет, но они ожидаются ближе к официальному релизу. А пока давайте изучим некоторые подробности. Так, будет выпущено пять различных вариантов для каждого из регионов.

  • Китай (CN)
  • Global (MI)
  • Европа (ЕС)
  • Индия (IN)
  • Индонезия (ID) 
  • Россия (РУ)
анонсы и реклама
<b>!! 3060 Ti дешевле всего в Compeo.ru</b>
ASUS RX 6800 в Регарде
RTX 3070 с огромной скидкой - смотри
12 видов 3060 Ti в Ситилинке
Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке
Куча 3080 в Ситилинке - но цены очень сильно не радуют
Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке
Слив 3060 Ti в XPERT.RU
Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ
-40% на HDD Fujitsu в Регарде

При этом уточняется, что на этот раз обновление будет проходить одновременно для всех стран, а не по нисходящей: от Китая к Европе и России. Названия содержатся в таблице в самом конце материала. Первым телефоном, который получит обновлённую прошивку, станет Mi 11. Данный аппарат ожидается в начале 2021 года. До конца первого квартала на MIUI 12.5 смогут рассчитывать флагманы 2020 года: Mi 10T Pro, Mi 10T, Mi 10 Pro и многие другие. Серии Redmi Not и Redmi получат прошивку по остаточному принципу, начиная с восьмой серии, а вот относительно серии Poco сведения противоречивы. Новые аппараты обновятся раньше, в то время как Poco F1 чуть позднее. Прошивка MIUI 13 ожидается к концу года. 

реклама

реклама

реклама


Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – декабрь 2020
20
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Pro H410T/CSM
9
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe TeamGroup T-Force Cardea II TUF Gaming Alliance (TM8FPB001TOC310) объемом 1 ТБ
9
Битва процессоров: Core i5-10600КF VS Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600Х в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
13
Immortals: Fenyx Rising — рецензия
6
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy's Rainbow Six Siege
2
Обзор и тестирование СВО Fractal Design Celsius+ S36 Prisma
17
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: декабрь 2020
13
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Strix G17
2
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Total War Saga: Troy
3

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
1 декабря 2020 40
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
1 декабря 2020 75
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Suprim X: шутки закончились
5 декабря 2020 42
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio
1 декабря 2020 21
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC (NE63070H19P2-1040G)
6 декабря 2020 31
Обзор и тестирование материнской платы ASRock B550 Taichi
4 декабря 2020 36

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Более 30 смартфонов HUAWEI 19-20 г не получат EMUI 11 – список и причины завершения жизненного цикла
12
GeForce RTX 2080 Super стала самой недорогой производительной видеокартой в российской рознице
23
Cyberpunk 2077 не в состоянии равномерно нагружать все потоки CPU от AMD — с Intel всё в порядке
100
Выбираем оптимальную бюджетную карту для Cyberpunk 2077 – RX 580/570 vs GTX 1050 Ti от Benchmark
31
Найден способ повысить производительность Cyberpunk 2077 на процессорах AMD Ryzen – инструкция
42
NVIDIA занесла в чёрный список несколько известных Ютуберов за неверную трактовку тестов видеокарт
94
Проблемы CPU AMD в Cyberpunk 2077 могут быть связаны с Intel Compiler — есть решение для роста fps
244
NVIDIA опубликовала рекомендации по настройке Cyberpunk 2077 для комфортного игрового процесса
50
Xiaomi Mi 10T Pro подешевел на 4 000 рублей – 108 Мп флагман со 144 Гц дисплеем по скидке «12.12»
6
Сборка компьютера для Cyberpunk 2077 – подсчитываем затраты на аналог PlayStation 5 от Pcgamesn
49
Визуальные различия между Low и Ultra графикой в Cyberpunk 2077 минимальны, но дают 2Х-рост fps – TG
31
Ведьмак 3 получил 50 графических модификаций – игра 2015 года выглядит лучше, чем Cyberpunk 2077
8
Пользователи консолей «утопили» рейтинг Cyberpunk 2077 на Metacritic
71
Энтузиаст активировал трассировку лучей в Cyberpunk 2077 без потери производительности – инструкция
35
В Cyberpunk 2077 поместили отсылки к сразу двум мировым хитам: The Witcher 3 и GTA: San Andreas
11
Руководство CD Projekt RED взяло на себя ответственность за технические проблемы с Cyberpunk 2077
102
Видеокарты станут еще дороже — цены на чипы NVIDIA, AMD и GDDR память вырастут на 10%
82
Cyberpunk 2077 и минимальные системные требования, можно ли играть на такой конфигурации
12
Процессоры Intel 11-го поколения получат более высокие тактовые частоты на все ядра – до +200 МГц
26
Существование прокачанной версии GeForce RTX 3080 Ti 20 Гб подтверждено в новой версии AIDA64
11

Популярные статьи

Cyberpunk 2077 показал, что видеокарты уровня GeForce GTX 1060 стали слабы для игр в Full HD
253
Собрал себе мощный ПК, а играть уже не хочется
121
Обзор беспроводной домашней акустической системы SVEN HA-930
16
60 fps для всех или оптимальные настройки графики Red Dead Redemption 2 для gtx 1060 6gb
10
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – декабрь 2020
20
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Pro H410T/CSM
9
Overclocking как вид спорта - личное мнение
51
Обзор держателя кабеля мышки Canyon WH100 на основе личного опыта использования
11

Сейчас обсуждают

PandaNaoki
16:40
Отличная игра по мне Киберпанк, и Асасин новый да и куча менее известных игр вышло
Видеокарты станут еще дороже — цены на чипы NVIDIA, AMD и GDDR память вырастут на 10%
Alex232
16:40
говнокод - говнокод никогда не меняется его становится только больше
NVIDIA извинилась перед известным YouTube-каналом HardwareUnboxed и сняла с него все санкции
abraabra39
16:39
Конечно, вопрос ожиданий и требований... Баги, оптимизацию, графику можно будет подтянуть. Но как быть с открытым миром, который с тобой никак не взаимодействует вне сюжетной линии? С болванчиками, фи...
Сотрудники CD Projekt добились выплаты бонусов за Cyberpunk 2077 несмотря на низкий рейтинг
nikolai3anv
16:38
Бедные опущенные голубцы ноют .. фантазируют...
Процессор Intel Core i9-11900K будет иметь максимальную частоту 5,3 ГГц
nikolai3anv
16:38
Голубые раскаленные анусы влажно мечтают.. теребонькая свой писюн в предвкушении. И ерзая разорванным и раскаленным до голубого цвета анусом на кресле .. Увыждет их ещё больший шок.. и анальная боль
Процессор Intel Core i9-11900K будет иметь максимальную частоту 5,3 ГГц
Morder
16:37
70% глупого азиатского трепа про щепку. 20% на доехать и 10% чего-то интересного. Скучная чушь. Побочные и то интереснее, чем главная сюжетная линия. Хомячки - это любители Cyberpunk. Им не понять, чт...
Сотрудники CD Projekt добились выплаты бонусов за Cyberpunk 2077 несмотря на низкий рейтинг
Vladimir Ry
16:36
Да, немного мыло есть. Но карта за 14к.. Играть комфортно, а в настройках всё на максималках.
Видеокарты станут еще дороже — цены на чипы NVIDIA, AMD и GDDR память вырастут на 10%
Валентин Пархоменко
16:36
Ну не знаю, до Джонни дошли вчера буквально на одном дыхании. Красиво и интересно поболее ведьмака. Мне кажется неинтересно может быть только людям, которые изначально не играют в такой жанр и считают...
Steam на фоне выхода Cyberpunk 2077 обновил рекорд «онлайна»
Goginator
16:35
врешь . на твоем 17" эсере разрешение 1024х768 .
Проблемы CPU AMD в Cyberpunk 2077 связаны с Intel Compiler — энтузиаст нашёл решение для роста fps
1TronpmG5
16:34
Игра клёвая, но скучная. Ты либо крестик сними, либо трусы надень. :)
Steam на фоне выхода Cyberpunk 2077 обновил рекорд «онлайна»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем