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Несколько дней назад стало известно о старте большой раздаче в магазине Epic Game Store. Сезон бесплатных игр стартует 17 декабря и продлится пятнадцать дней, когда нам будут предлагать скачать по одному проекту в день. Новогодние и рождественские праздники близко, а значит всё больше крупных издателей хотят почувствовать себя в роли Санта Клауса. Сегодня о большом сюрпризе всем геймерам объявила Ubisoft, сообщившая о начале сезона Happy Holidays.

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Праздничная раздача стартовала 14 декабря и продлится до 18 декабря. Каждый день будет что-то новенькое. К примеру, вначале можно получить бесплатный набор предметов для Assassin's Creed Valhalla. Ubisoft заявляет, что наличие самой игры не обязательно, ведь купить её вы сможете и после, а набор предметов останется навсегда.

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Для участия в акции нужно зарегистрироваться и добавить подарочек в свою корзину. Ubisoft не указывает, какие ещё бесплатные игры будут раздаваться, но предлагает запастись терпением, а также заглядывать на площадку каждый день, ведь срок раздачи ограничен одними сутками. Дополнительно сообщается, что внутриигровые подарки могут быть получены не сразу. Конечный срок активации составит 7 дней. Подробнее здесь.