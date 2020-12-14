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Учёные давно заметили, что память человека крайне специфична. С одной стороны – мы способны запоминать гигантские объёмы данных, помня их десятки лет после этого, с другой – забываем крайне важные и простые моменты. К примеру, вы можете пройти мимо коллеги по работе, и не узнать её глядя в лицо. Как такое может происходить? На эти и другие вопросы исследователи уже готовы дать исчерпывающий ответ.

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Как оказалось, всё дело в том, что мозг крайне ленив. На самом деле для этого явления есть более сложное описание, но нам с вами будет достаточно и этого. Предположим: вы ежедневно приходите на работу, встречая в коридоре коллегу из соседнего офиса. Она всегда одета в светлую рубашку и тёмный пиджак. Ничего не поделаешь, дресс-код. Изучать её туфли у вас нет времени, хотя вы можете с ней перекинуться парой фраз в курилке или в лифте. В итоге вы безошибочно начали узнавать походку этого дамы, с лёгкостью выделяя её из пары десятков людей в коридоре. Но вот беда, встретив её в спортивной одежде, вы необязательно узнаете знакомый силуэт.

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Итак, наш мозг мыслит образами. Девушка из соседнего офиса необязательно должна быть красоткой. Таких, как она, там может быть несколько десятков, и всех вы знаете в лицо. Однако ваш ментальный образ прочно объединил её образ с работой. Что любопытно, если мозг поймёт, что объект существует вне привычной для него сферы, то, встретив сотрудницу в любой другой обстановке, вы, скорее всего, узнаете вашу знакомую, даже если она будет с зонтиком и в пальто.

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В ходе экспериментов со студентами, выяснились любопытнее подробности. Так, мозг запоминает только то, что считает важным. Если объект больше не попадает в его поле зрения, он просто забывает о нём. Благодаря такому механизму люди способны гораздо эффективнее выполнять повседневные задачи. Что до студентов, то даже простая смена фона привела к серьёзным трудностям в запоминании. Если объекты меняли местами, то память давала масштабные сбои. Любопытно, но после нескольких попыток со стандартной заменой фона и расстановкой предметов мозг перестал капризничать.

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