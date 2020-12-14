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Обнаружен простой способ значительно увеличить производительность Cyberpunk 2077 на PlayStation 4

Тормозит PlayStation 4 в игре Cyberpunk 2077? Не беда, ведь решение найдено
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Cyberpunk 2077 стал настоящим испытанием для и без того расшатанных эпидемией коронавируса нервов геймеров. CD Projekt RED дала нам самую лучшую игру года, но сделала её настолько ужасно оптимизированной, что владельцы слабых ПК обвалили рейтинг на Metacritic до минимальных значений. Больше всех пострадали консольщики. Особенно те, кто планировал насладиться Cyberpunk 2077 на приставке PlayStation 4.

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На эту тему мы делали отдельный материал, поэтому не будем ещё раз повторять уже известные факты. Наоборот, сегодня мы хотим порадовать наших читателей, ведь один из пользователей случайно обнаружил простой способ увеличения производительности Cyberpunk 2077 на игровых консолях. В данном случае он играл на PlayStation 4, но, вполне возможно, что инструкция будет актуальна и на Xbox One.

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Если вы ожидали сложных манипуляций, то спешим вас огорчить, ведь все действия ограничатся обычной стрельбой. Итак, нужно сделать несколько выстрелов вверх, находясь в оживлённом районе города, после этого отвести камеру и вернуть её на место. Любопытно, но все NPC после этого исчезают в неизвестном направлении. Нагрузка на систему снижается, а количество кадров в секунду растёт. Всё это есть на видео по ссылке. Пользуйтесь, и не забудьте поблагодарить неизвестного бойца по имени joshmaaaaaaans. 

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