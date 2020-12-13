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PlayStation 4 можно списывать со счетов – Cyberpunk 2077 выдаёт 20fps@720р на минимальных настройках

PlayStation 4 резко превратилась в кирпич
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Cyberpunk 2077 вызывает смешанные чувства. Обладатели мощных компьютеров вещают о невероятной графике. Ребята слегка лукавят, ведь играть приходится без трассировки или же снижать разрешение до 1080р, но это в данном случае не имеет значения. Те, чей компьютер лишь немногим быстрее тостера, заваливают разработчиков жалобами, требуя как можно скорее выпустить патч, увеличивающий производительность.

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И первые и вторые имеют доступ к настройкам графики. Это значит, что можно снизить разрешение на 720р, получив стабильные 30 кадров в секунду, или же сбросить настройки графики на средние, что также позволит разгрузить видеокарту. Куда хуже дела у владельцев игровых приставок. Особенно пострадали те, кто до сих пор сидит на PlayStation 4. Кстати, таковых не менее 100 миллионов. К счастью, не все они купили новый Cyberpunk 2077.

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После многочисленных экспериментов выяснилось, что консоль пытается вытянуть игры до последнего. Максимум, что ей удаётся, это 900р. В таком виде игра выдаёт не более 20 кадров в секунду, постоянно подвисая. С качеством графики можно ознакомиться на видео ниже. Хуже просто быть не может, ведь даже Ведьмак 3 от польской студии CD Projekt Red выглядит там в разы лучше.


Суть проблемы в том, что даже после выхода необходимых патчей ждать кардинальных улучшений не стоит. Разрешение останется на отметке 720р, а графика так и будет ужасной. Скорее всего немного подкорректируют fps, но это только одна характеристика. Будем надеяться, что игры 2021 года, которые принято называть Next Gen, не превратят PlayStation 4 в мусорное ведро, играть на котором в новые проекты нереально.

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Кстати, на Metacritic уже почти 5 000 отзывов с общей оценкой 2.7. Может ли быть ещё хуже? 

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