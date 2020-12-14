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Правильная настройка Cyberpunk 2077 приводит к росту производительности до 23% на CPU Ryzen – TH

Можно ли повысить производительность в Cyberpunk 2077? Можно. Давайте познакомимся с инструкцией и тестами
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Вчера мы рассказывали вам о любопытном способе ускорить производительность процессоров AMD Ryzen в новой игре Cyberpunk 2077. Ознакомиться с инструкцией можно в нашем материале. Там же есть видео, где все расписано подробно. Сегодня мы обратимся к тестам команды Тomshardware, которые выяснили реальный прирост fps и готовы с нами этой информацией поделиться.

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Главная проблема состоит в том, какое разрешение вы используете, а также что за процессор стоит на вашем компьютере. К примеру, на 16-ядерном Ryzen 9 5950X не стоит даже использовать данный метод, поскольку он ведёт к снижению производительности. Судя по всему, инструкция неверно перераспределяет мощность между быстрыми и медленными ядрами. А вот для обычных 6-ядерников метод вполне подходит. Трассировка лучей и DLSS 2.0 включены только на первом изображении. 

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Как видите, не всё так просто и линейно, ведь получить прирост в 23% на Ryzen 5 5600X (на Ryzen 5 3600 около 20%)  можно при активной трассировке лучей и включённом DLSS в разрешении 1080р с настройками графики Ultra. Прирост снижается при переходе на средние настройки качества и совсем падает на минималках. При этом хуже всего эффективность методики себя проявляет на высоких разрешениях. 

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Больше подробностей смотрите в оригинальном материале. И не забывайте учитывать собственные настройки, ведь после манипуляций вы можете получить минус вместо плюса. Это также значит, что можно воспользоваться уже предложенными настройками, что даст вам 10-20% скорости на ровном месте. 

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