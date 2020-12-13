Найден способ повысить производительность Cyberpunk 2077 на процессорах AMD Ryzen – инструкция
Cyberpunk 2077 оказалась не только ужасно оптимизированной, но и донельзя забагованной игрой. NPC могут летать, проваливаться под землю и даже левитировать. В конце концов их и вовсе может не быть на месте. Все эти и многие другие проблемы ещё только предстоит решить, однако миллионы пользователей волнует неприятная ситуация с процессорами AMD Ryzen.
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Как недавно выяснилось, Cyberpunk 2077 отказывается видеть виртуальные ядра, а значит режим многопоточности для игры недоступен. Неясно, насколько сильное влияние это оказывает на игровой процесс, но в любом случае такая ситуация неприемлема. Странно также и то, что у владельцев Intel подобного бага нет. Как можно было просмотреть такой очевидный просчёт, неясно, ведь игра делалась силами сотен программистов, а после попала в руки к профессиональным тестерам.
Если вы оказались среди владельцев процессоров от красной команды и чувствуете острое желание вернуть многопоточность, то способ найден. Не сказать, чтобы он был простым, но при желании с ним справится даже ребёнок, главное выполнять все действия пошагово. Давайте рассмотрим краткую инструкцию:
- Скачать программу HxD Hex Editor.
- Отыскать файл Cyberpunk2077.exe (Cyberpunk 2077binx64 для GOG) и сделать его копию в другой папке на всякий случай.
- Открыть Cyberpunk2077.exe в шестнадцатеричном редакторе
- Нажать CTRL + F (поиск по файлу) и найти значение 75 30 33 C9 B8 01 00 00 00 0F A2 8B C8 C1 F9 08
- Заменить найденный текст на EB 30 33 C9 B8 01 00 00 00 0F A2 8B C8 C1 F9 08
- Сохранить документ
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Как вы поняли, всё дело в проблемах с распознаванием процессора со стороны исполняющего файла. Есть также видеоинструкция. Помните, что важно сохранить копию файла, это поможет его вернуть, если вы что-то сделаете не так.
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