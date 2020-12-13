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Cyberpunk 2077 оказалась не только ужасно оптимизированной, но и донельзя забагованной игрой. NPC могут летать, проваливаться под землю и даже левитировать. В конце концов их и вовсе может не быть на месте. Все эти и многие другие проблемы ещё только предстоит решить, однако миллионы пользователей волнует неприятная ситуация с процессорами AMD Ryzen.

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Как недавно выяснилось, Cyberpunk 2077 отказывается видеть виртуальные ядра, а значит режим многопоточности для игры недоступен. Неясно, насколько сильное влияние это оказывает на игровой процесс, но в любом случае такая ситуация неприемлема. Странно также и то, что у владельцев Intel подобного бага нет. Как можно было просмотреть такой очевидный просчёт, неясно, ведь игра делалась силами сотен программистов, а после попала в руки к профессиональным тестерам.

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Если вы оказались среди владельцев процессоров от красной команды и чувствуете острое желание вернуть многопоточность, то способ найден. Не сказать, чтобы он был простым, но при желании с ним справится даже ребёнок, главное выполнять все действия пошагово. Давайте рассмотрим краткую инструкцию:

Скачать программу HxD Hex Editor.

Отыскать файл Cyberpunk2077.exe (Cyberpunk 2077binx64 для GOG) и сделать его копию в другой папке на всякий случай.

Открыть Cyberpunk2077.exe в шестнадцатеричном редакторе

Нажать CTRL + F (поиск по файлу) и найти значение 75 30 33 C9 B8 01 00 00 00 0F A2 8B C8 C1 F9 08

Заменить найденный текст на EB 30 33 C9 B8 01 00 00 00 0F A2 8B C8 C1 F9 08

Сохранить документ

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Как вы поняли, всё дело в проблемах с распознаванием процессора со стороны исполняющего файла. Есть также видеоинструкция. Помните, что важно сохранить копию файла, это поможет его вернуть, если вы что-то сделаете не так.