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Другое

Найден способ повысить производительность Cyberpunk 2077 на процессорах AMD Ryzen – инструкция

Процессоры AMD Ryzen хуже справляются с Cyberpunk 2077. Решение найдено!
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Cyberpunk 2077 оказалась не только ужасно оптимизированной, но и донельзя забагованной игрой. NPC могут летать, проваливаться под землю и даже левитировать. В конце концов их и вовсе может не быть на месте. Все эти и многие другие проблемы ещё только предстоит решить, однако миллионы пользователей волнует неприятная ситуация с процессорами AMD Ryzen. 

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Как недавно выяснилось, Cyberpunk 2077 отказывается видеть виртуальные ядра, а значит режим многопоточности для игры недоступен. Неясно, насколько сильное влияние это оказывает на игровой процесс, но в любом случае такая ситуация неприемлема. Странно также и то, что у владельцев Intel подобного бага нет. Как можно было просмотреть такой очевидный просчёт, неясно, ведь игра делалась силами сотен программистов, а после попала в руки к профессиональным тестерам. 

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Если вы оказались среди владельцев процессоров от красной команды и чувствуете острое желание вернуть многопоточность, то способ найден. Не сказать, чтобы он был простым, но при желании с ним справится даже ребёнок, главное выполнять все действия пошагово. Давайте рассмотрим краткую инструкцию

  • Скачать программу HxD Hex Editor.
  • Отыскать файл Cyberpunk2077.exe (Cyberpunk 2077binx64 для GOG) и сделать его копию в другой папке на всякий случай.
  • Открыть Cyberpunk2077.exe в шестнадцатеричном редакторе 
  • Нажать CTRL + F (поиск по файлу) и найти значение 75 30 33 C9 B8 01 00 00 00 0F A2 8B C8 C1 F9 08
  • Заменить найденный текст на EB 30 33 C9 B8 01 00 00 00 0F A2 8B C8 C1 F9 08
  • Сохранить документ

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Как вы поняли, всё дело в проблемах с распознаванием процессора со стороны исполняющего файла. Есть также видеоинструкция. Помните, что важно сохранить копию файла, это поможет его вернуть, если вы что-то сделаете не так. 

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Виктор
03:00
Штеуд мудаки, а у разрабов руки из }|{опы.
Найден способ повысить производительность Cyberpunk 2077 на процессорах AMD Ryzen – инструкция
Civilian
03:00
Тред вполне доказывает, что компилятор от Intel там не используется :)
Проблемы CPU AMD в Cyberpunk 2077 связаны с Intel Compiler — энтузиаст нашёл решение для роста fps
Denis Belokopytov
03:00
Тесты не тесты компилятор не тот
Проблемы CPU AMD в Cyberpunk 2077 связаны с Intel Compiler — энтузиаст нашёл решение для роста fps
id_1
02:59
В новость уже внесены необходимые изменения. Тред не доказывает отсутствия подобного кода в компиляторе Intel.
Проблемы CPU AMD в Cyberpunk 2077 связаны с Intel Compiler — энтузиаст нашёл решение для роста fps
Goginator
02:58
да никто и не сомневался что тут интел постаралась . эта шарага уже давно ничего технологически не может , поэтому может только идти на преступления .
Найден способ повысить производительность Cyberpunk 2077 на процессорах AMD Ryzen – инструкция
Beast78
02:58
Уважаемый а как на счёт других игр или тоже интел и нвидия виноваты например assassin's creed valhalla в4k амд обосрался rtx 3090 его уделал
Cyberpunk 2077 не в состоянии равномерно нагружать все потоки CPU от AMD — с Intel всё в порядке
Goginator
02:57
нет , синоним к слову АМД это "технологический лидер" , именно АМД разработала гипертрейдинг , встройки , многоядерность , 64 битность , чиплетность и другие фичи . интел придумала только как заносить...
Найден способ повысить производительность Cyberpunk 2077 на процессорах AMD Ryzen – инструкция
Victor Konovalov
02:56
очередной дебил разглагольствует как ему скучно. иди наф дебил. таких как ты лохов море.
Собрал себе мощный ПК, а играть уже не хочется
SeTi2019
02:56
Депрессия (ковид, экономика, страх за будущее на уровне подсознания), кризис среднего возраста. Нет больше целей, все не то и все не так. Точка.
Собрал себе мощный ПК, а играть уже не хочется
Civilian
02:56
Ну значит Ваша задача как автора новости тут найти первоисточник и проверить не было ли там изменений (уже кажется не первый раз же на это указывается). По поводу разбора и доказательств - Вы сначала...
Проблемы CPU AMD в Cyberpunk 2077 связаны с Intel Compiler — энтузиаст нашёл решение для роста fps
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