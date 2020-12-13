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Американское правительство изо всех сил пытается заставить крупные технологические компании перенести производство из Китая. Торговая война зашла слишком далеко, и в бой идут все доступные средства, от шантажа до прямых угроз. Что любопытно, далеко не все гиганты вообще имеют собственные заводы. К примеру, Apple полностью полагается на контрактных производителей. Это значит, что уже Apple будет давить на подрядчиков, вынуждая их перенести фабрики в другие страны.

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Наиболее простым для ведения бизнеса считается Индия. Низкий уровень жизни, много дешёвой рабочей силы и куча пустующей территории для строительства производства. Но и это не главное, ведь при правильном подходе можно вообще делать что угодно, вплоть до обмана работников и невыплаты им заработной платы.

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В субботу не выдержали нервы у 2 000 работников фабрики по производству iPhone в Нарсапуре. Завод принадлежит крупной тайваньской компании Wistron, которая в последнее время активно расширялась, нанимая новых сотрудников. Согласно договору: зарплата инженера должна составлять 21 000 рупий или 21 000 рублей (курс к рублю сейчас почти 1:1). Однако уже потом выяснилось, что платить им будут не более 16 000 рублей. Вот только месяц декабрь короткий, а значит больше, чем на 12 000 рубчиков рассчитывать не стоит. Мало того, если у человека нет инженерного образования, то руководство объявило (задним числом), что такому работнику полагается 8 000 в месяц.

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Финалом истории стали банковские переводы в размере 500 рупий, поступившие на счета всех работников. Трудягам сообщили, что до Нового года выплат не будет. Это стало последней каплей. Завод разгромлен, предприятие остановлено. Народ поднял масштабный бунт, подавить который не захотела даже полиция. Прямо сейчас на предприятии пусто, работники разошлись по домам. Внутренних фотографий цехов нет, скорее всего работники унесли всё, что могли, а что не могли – тащили в несколько ходок. Уточним, на заводе производили iPhone SE и другие гаджеты.