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Windows 10 уже 5 лет на рынке. За это время количество пользователей новой операционной системы перевалило за миллиард, а число тех, кто до сих пор сидит на старой Windows 7, уменьшается с каждым месяцем. Статистику портят компании средней руки, у которых просто нет денег на перевод десятков машин на более новую ОС. Казалось, за это время программисты должны были создать более современные аналоги устаревшим программам. Как выяснилось, процесс движется, но крайне медленно.

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Одним из популярных инструментов, который появился ещё в Windows Vista, стал Snipping Tool, или обычные Ножницы. Это удобная и полезная опция, позволяющая лёгким движением руки вырезать часть изображения на экране. Приложение крайне продвинутое, но оно не менялось годами. Что странно, несмотря на почтенный возраст, приложение до сих пор остаётся системным, а удалить его вообще нет никакой возможности. Кажется, пришло время отказаться от привычных Ножниц.

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Как сообщается, в следующей сборке Snipping Tool потеряет статус системного, что позволит удалить его любому пользователю. Судя по всему, Microsoft будет собирать статистику относительно популярности приложения, а после незаметно удалят его в одной из сборок. Случиться это может уже в 2021 году. Мало того, вы даже это не заметите, ведь вскоре стартует новая система рассылки обновлений, предполагающая добавление новых функций без привязки к большим патчам.

Отметим, что уже несколько лет существует альтернативное приложение в магазине Microsoft под названием Snip & Sketch. Нашим пользователям оно известно, как Фрагмент и набросок. Это более продвинутый инструмент, который, скорее всего, заступит на пост вместо старых добрых Ножниц.