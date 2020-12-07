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С момента своего появления, Windows 10 получала два больших патча в году, которые не только меняли версию ОС на более актуальные, но и приносили множество изменений. Некоторые из них носили исключительно косметический характер, другие – были направлены на конкретные изменения и исправления. В результате новые функции появлялись не чаще чем два раза в год. Такой подход явно не соответствует современным тенденциям.

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Совсем недавно стало известно о так называемом Feature Experience Pack – наборе ежемесячных обновлений Microsoft, который сможет приносить нововведения ОС раз в месяц. Это значит, что мы получим увеличенное количество сборок системы, которые при этом будут устанавливаться в тихом режиме.

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Ясно, что подобный поход позволит поддерживать ОС в актуальном состоянии, когда разработчик сможет добавлять улучшения на лету. Вот только не стоит забывать о постоянных багах. Каждый раз, когда выходит новая версия Windows 10, ей сопутствуют большие проблемы, ошибки и тому подобные сложности. Как будет решён этот аспект, не уточняется. Будем надеяться, что, если Microsoft сообщила о готовности выпускать микрообновления с новыми функциями чуть ли не каждый месяц, руководство заранее продумало, быстрый способ залатывания дыр.