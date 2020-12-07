Microsoft пообещала много новых функций Windows 10 в 2021 году – ежемесячные тихие обновления
С момента своего появления, Windows 10 получала два больших патча в году, которые не только меняли версию ОС на более актуальные, но и приносили множество изменений. Некоторые из них носили исключительно косметический характер, другие – были направлены на конкретные изменения и исправления. В результате новые функции появлялись не чаще чем два раза в год. Такой подход явно не соответствует современным тенденциям.
реклама
Совсем недавно стало известно о так называемом Feature Experience Pack – наборе ежемесячных обновлений Microsoft, который сможет приносить нововведения ОС раз в месяц. Это значит, что мы получим увеличенное количество сборок системы, которые при этом будут устанавливаться в тихом режиме.
Ясно, что подобный поход позволит поддерживать ОС в актуальном состоянии, когда разработчик сможет добавлять улучшения на лету. Вот только не стоит забывать о постоянных багах. Каждый раз, когда выходит новая версия Windows 10, ей сопутствуют большие проблемы, ошибки и тому подобные сложности. Как будет решён этот аспект, не уточняется. Будем надеяться, что, если Microsoft сообщила о готовности выпускать микрообновления с новыми функциями чуть ли не каждый месяц, руководство заранее продумало, быстрый способ залатывания дыр.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила