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На этой неделе в игровом сообществе разгорелся настоящий скандал. Дело в том, что видеокарты AMD нового поколения оказались действительно скоростными. Radeon RX 6800 ХТ способна на равных конкурировать с GeForce RTX 3080, а более мощная версия – RX 6900 ХТ идёт на равных с более дорогой RTX 3090. Отметим, что мало кто верил, что красные способны представить такие мощные видеокарты, полагая, что всё, как обычно, ограничится невнятным продуктом для майнеров и энтузиастов.

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В текущей ситуации преимущество NVIDIA сильно заметно по показателю трассировки лучей и реализации алгоритма DLSS 2.0, аналог которому AMD ещё не подготовила. Теоретически, это даёт зелёным преимущество в тестах, вот только многие крупные каналы имеют на эту тему личное мнение. К примеру, ребята с YouTube-канала HardwareUnboxed слишком мало внимания уделяли преимуществу NVIDIA по данному показателю, а главное – постоянно забывали сказать, что трассировка лучей – это самая продвинутая технология на планете.

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Что случилось с HardwareUnboxed, вы можете почитать в нашем предыдущем материале. Для нетерпеливых: NVIDIA просто занесла ребят в чёрный список, ограничив в поставках релизной продукции. Что же, за несколько дней такое спорное решение не критиковал только ленивый. Сообщество восстало против системы, а некоторые даже угрожали вообще перестать делать обзоры на видеокарты зелёных.

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Сегодня появилась информация, что маркетинговый отдел пошёл на попятную. Что любопытно, NVIDIA не поменяла своего мнения относительно данной проблемы. Это печально, ведь отстоять свои права удалось крупному каналу, а у небольших шансов на это нет. Добавим, что проблема не в самой технологии трассировки лучей, а в том, что в подавляющем большинстве случаев она незаметна, или заметна только после внимательного изучения картинки. Хорошо бы попросить NVIDIA заняться оптимизацией технологии, сделав её действительно впечатляющей.