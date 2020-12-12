Существование прокачанной версии GeForce RTX 3080 Ti 20 Гб подтверждено в новой версии AIDA64
Мы уже видели несколько правдоподобных подтверждений тому, что вскоре в продажу поступит ещё одна флагманская видеокарта GeForce RTX 3080 Ti. Предполагается, что она получит 20 Гб памяти, что позволит ей работать быстрее обычной версии, поскольку требования игр к видеопамяти только растут. Тем не менее, всё это время мы видели только домыслы, поскольку реальных подтверждений не было. Что же, сегодня у нас есть более твёрдые доказательства.
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Итак, в базе данных бета-версии AIDA64 появились упоминания о видеокарте GeForce RTX 3080 Ti. Указывается, что она будет основана на графическом чипе GA102. Однако других подробностей пока нет. Предполагается, что это будет прямой конкурент Radeon RX 6900 XT, но с большим количеством памяти – 20 Гб GDDR6X против 16 Гб GDDR6. Это значит, что новинка получит не только больше памяти, но сама память будет значительно быстрее – 19 Гбит/с против 16 Гбит/с.
Дополнительно упоминается о существовании видеокарт GeForce RTX 3060 и 3050. Обе будут основаны на графических процессорах GA106 и GA107 соответственно. Точных данных о количестве оперативной памяти не сообщается. Предыдущие утечки указывали на 6 Гб для RTX 3060. Отметим, что, по сравнению с другими источниками, AIDA64 более надёжна. Все новые видеокарты поступят в продажу в 1 квартале следующего года.
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