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Сразу же после выхода процессоров Intel 10-го поколения, инсайдеры заговорили о разработке поколения 11-го-Rocket Lake-S. Время от времени появляются утечки, в которых нам вещают о невероятном прорыве. Так, больше всего должен подрасти IPC, а именно по показателям на одно ядро, что позволит обойти Ryzen 5000. Нормальных тестов пока не было. Есть несколько забегов предполагаемого Core i9-11900K, который работал на тактовой частоте 1.8 ГГц. На этом основании делаются выводы о приросте производительности на 40% над Core i7-10700K в одноядерных задачах.

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Больше всего надежд возлагается на архитектуру Cypress Cove. Известно, что она проектировалась под 10-нм техпроцесс и станет самым большим прорывом за 15 лет после появления серии Intel Core в 2006 году. В данном случае нас интересуют показатели тактовых частот, которые недавно появились в сети. Давайте взглянем на сравнительную таблицу.

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Как видите, тактовая частота Core i9-11900K будет слегка выше Core i9-10900K при восьми ядрах против десяти. Реальная тактовая частота на все ядра не превысит 4.8 ГГц. Core i7-11700K по какой-то причине получит на 100 МГц меньше Core i7-10700K, а вот Core i5-10600K и Core i5-10400 порадуют повышенными частотами на все ядра, которые возросли на 200 МГц.

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Инсайдер заявляет, что информация имеет крайне высокую точность, но уточняет, что в одном из пунктов есть ошибка на 100 МГц. Где точно, он не знает. Скорее всего это спорные частоты Core i7-11700K, но это не точно.