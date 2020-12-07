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Судя по тому, с какой частотой в сети стала появляться информация о процессорах Intel следующего поколения, долгожданный Rocket Lake-S уже на подходе. Точных сроков пока нет. Предварительные данные говорят о первом квартале, но камни могут выйти в любой из трёх месяцев. А вот с тестами всё гораздо любопытнее.

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Совсем недавно в интернете засветился неизвестный камень с максимальной тактовой частотой 5 ГГц. Неясно, будет ли это флагман – Core i9-11900K, или же процессор серии Core i7. Сегодня появились новые подробности, которые с одной стороны выглядят крайне оптимистично, а с другой – больше напоминают гадание на кофейной гуще. В любом случае оценить результаты будет любопытно не только фанатам синего лагеря, но и поклонникам красной компании.

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В SiSoft начали появляться первые тесты неопределённых инженерников Rocket Lake-S. Ещё раз предупреждаем, что дальше в игру вступают сложные подсчёты аналитиков. Итак, предполагаемый камушек Core i9-11900K набрал 601.83 Мпикс/с в целочисленном и 497.60 Мпикс/с в тестах FP. Известно, что Ryzen 7 5800X при прочих равных условиях набирает 1 504/1 547 баллов, а вот Core i9-9900K не больше 1 000/998 баллов.

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Вот только тестовый вариант работал на тактовой частоте 1.8 ГГц. Путём сложных умножений в 2.3-2.5 раз получаем идентичные показатели с Ryzen 7 5800X и рост на 20% по сравнению с Core i9-9900K. Всё куда интереснее в Geekbench 5, где в одноядерном режиме Core i9-11900K оказался на 30% быстрее Core i7-10700K на одно ядро и до 40% на все ядра. Сравнение с Core i7-10700K может выглядеть некорректно, но в данном случае у нас восемь ядер против восьми.