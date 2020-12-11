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Cyberpunk 2077 оказалась жутко неоптимизированной и сырой игрой. По большому счёту запустить её в 4К с трассировкой лучей просто нереально. Ситуацию может спасти DLSS 2.0 от NVIDIA, но многие предпочитают выключать данный параметр, опасаясь замыливания картинки. Эксперты уверяют, что польская студия никогда не славилась умением оптимизировать свои проекты во время релиза. Пройдёт как минимум несколько месяцев, прежде чем мы получим стабильную игру.

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Но играть-то хочется уже сегодня. Что же, для всех, кто планирует купить недорогую видеокарту, ребята с канала Benchmark провели тестирование, выяснив, сколько кадров в секунду можно получить на следующих графических чипах в Cyberpunk 2077:

Radeon RX 570

Radeon RX 580

GeForce GTX 1050 Ti

GeForce GTX 1650 Super

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Первые две можно встретить только на вторичных рынках, а вот вторые до сих пор продаются в рознице. Какую же из них купить, чтобы получить максимальную производительность?

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Как видите, меньше всего fps набирает GeForce GTX 1050 Ti. Это всего 22 кадра в секунду в разрешении 1080р при средних настройках графики. На втором месте Radeon RX 570, которая выдаёт 35 fps, что терпимо для нетребовательных геймеров. Radeon RX 580 даст вам 42 кадра в секунду, а значит данная модель на вторичке может порадовать будущих исследователей мира Cyberpunk 2077. GeForce GTX 1650 Super обеспечит вам 49 кадров в секунду, что совсем неплохо для видеокарты стоимостью около 200 долларов.

Что мы имеем в сухом остатке? В разрешении 1080р старые Radeon RX 570/580 ещё вполне актуальны, даже с учётом ужасной оптимизации.

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