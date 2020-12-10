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Видеокарты NVIDIA несмело заглядывают в наши магазины. Пока это небольшие партии, а значит они не способны насытить аппетит бескомпромиссных геймеров. Всё дело в том, что многие захотят купить новую модель даже с большой переплатой, поскольку она позволяет получить гораздо больше fps в тех или иных играх. Особенно высокий интерес возник на фоне релиза Cyberpunk 2077, которая оказалась не по зубам даже мощным видеокартам.

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Что же, сегодня в Ситилинк завезли GeForce RTX 3060 Ti. Цены оставляют желать лучшего, но здесь есть простой выбор: или ждать ещё пару месяцев до насыщения рынка достаточным количеством моделей, или брать то, что есть в продаже. Итак, первая модель производства Asus. Она получила экстремальный заводской разгон со штатных 1670 МГц до невероятных 1860 МГц. Не подкачала и система охлаждения с тремя массивными вентиляторами. Такой мощи требуется соответствующее питание. С этой целью предусмотрены два разъёма на 8 пин. Отметим, что скида на данную каточку составляет немалые 9 000 рублей, хотя цена в 69 990 устроит всё же немногих.

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Для тех, кто хочет немного сэкономить, есть вторая видеокарта GeForce RTX 3060 Ti от Asus. Она разгоняется не выше 1755 МГц, что не помешало производителю установить три неплохих кулера. Для питания потребуется один 8-пиновый разъём. Скидка на данную карточку составила всего 3 тысячи рублей, а финальная цена равна 64 990 рубликов. Мы не призываем бежать в магазин и покупать эти карты. Тем не менее стоит помнить, что для некоторых геймеров цена не имеет особого значения, а вот с доступностью всё крайне сложно.